Kreisligen: 4:3 nach 0:3 hier, ein 6:6 und ein Traineraus dort

Erzielte sechs Tore in einem Spiel: Tobias Silbereis vom A-Klassisten FC Maxhütte-Haidhof. – Foto: Redaktion Schwandorf

Das Schmuddelwetter zog am Wochenende mehrere Dutzend Spielabsagen nach sich. Gekickt wurde aber natürlich trotzdem in der Oberpfalz. Wir haben wieder ein paar Highlights für euch herausgesucht. Von wilden Ritten über tolle Comebacks bis hin zu starken Einzelleistungen ist wieder alles mit dabei.

Kreis Regensburg



Kreisklasse 2







Wieder einmal ist die Tormaschinerie der Sportclub-Reserve heißgelaufen. Bis zur Halbzeitpause waren die Regensburger bereits auf 7:0 davongezogen. Shihab Al Saidi (vier Tore) traf am häufigsten. 66 Mal in 15 Partien hat das Team von Coach Andreas Utz nun schon zugeschlagen.



Kreisklasse 3



Spiele mit Beteiligung des SV Fortuna II verliefen schon häufiger spektakulär. Und auch dieses Mal kamen die Fans des Bayernliga-Unterbaus voll auf ihre Kosten. Platzherr SC Lorenzen führte früh mit 2:0, ehe die Domstädter das Kommando übernehmen. Bereits nach einer halben Stunde war das Spiel vollends gedreht. Regensburgs Bayernliga-Trainer Arber Morina (38) himself steuerte zwei Treffer zum Auswärtssieg bei.Kreisklasse 3



Zwei Tore und eine glattrote Karte. Und das alles in den ersten neun Minuten. Der SV Hörmannsdorf und der TSV Deuerling schienen keine Zeit verlieren zu wollen. Auch das dritte und letzte Tor des Tages fiel zeitig. Letztendlich gewann der Tabellenführer knapp – und ist weiter ohne Saisonniederlage!



A-Klasse 2







Aus 1:3 mach 4:3: Die SpVgg Stadtamhof II lieferte letzten Donnerstag ein starkes Comeback ab. Eine Viertelstunde vor Schluss glückte der 3:3-Ausgleich, in der 88. Minute folgte die Krönung in Form des Siegtreffers.







Kreis Amberg/Weiden



Kreisliga Nord







Was für eine Aufholjagd im Kreisoberhaus! Selbst ein klarer 0:3-Rückstand nach einer halben Stunde hat den SV 08 Auerbach nicht aus der Bahn geworfen. Am Ende wendete der Ligaprimus gegen einen zunächst mega-effizienten TSV Erbendorf noch das Blatt und gewann mit 4:3. Manuel Trenz und Matthias Förster knipsten jeweils doppelt. „Das Spiel war deutlich mehr wert als 'nur' den Gewinn von drei Punkten“, freute sich Auerbachs Trainer Daniel Maier.



Kreisliga Süd







A-Klasse West



Comeback-Qualitäten bewies auch der SV Freudenberg, der mit Toren in der 87. und 90.+5 Minute doch noch zum Heimsieg kam. Schlusslicht SV Köfering schrammte knapp an der großen Überraschung vorbei. Nach dieser Partie beendete Oliver Lassmann als Teil des Trainerteams seine Tätigkeit in Köfering. Kollege Christian Helleder wird ab sofort alleine die Verantwortung tragen.A-Klasse West



Kreis Cham/Schwandorf



Kreisliga Ost



Ein lupenreiner Hattrick binnen sechs Minuten hat definitiv Seltenheitswert. Ricardo Burger , Torjäger in Diensten des A-Klassisten SV Waldeck, gelang dieses Kunststück nun schon zum zweiten Mal in dieser Saison! Beim klaren Heimsieg gegen „Dumba“ II traf er in der 24., 29. und 30. Minute ins Schwarze. Damit konnte der Deutsch-Spanier sein Torekonto auf 15 Saisontore aufstocken.Kreis Cham/SchwandorfKreisliga Ost



Einen überraschend klaren Ausgang fand das heißerwartete Spitzenspiel in der Kreisliga Ost. Trotz Schmuddelwetters schauten 350 Leute vorbei. Sie sahen, wie sich der FC Ränkam als die deutlich cleverere Mannschaft entpuppte und den Liga-Thron einnahm. Beide Teams sind nun punktgleich, doch der direkte Vergleich spricht für die Herrmann-Elf.







Acht Tore und ein 5:3 nach einem 1:3. Ein wilder Ritt war das Kreisligamatch in Schönthal. Tabellen-Nachzügler 1. FC Rötz schnupperte zunächst an der Überraschung, ging in der ersten Halbzeit durch einem Hattrick von Ex-Regionalligamann Tomáš Petráček mit 3:1 in Front. Nach dem Seitentausch bewiesen die Gastgeber Moral und drehten die Geschichte.



Kreisliga West







A-Klasse Süd



Der bisherige Rangzweite verliert zu Hause gegen den bisherigen Tabellenletzten: Für einen waschechten Coup zeichnete der TSV Dieterskirchen verantwortlich. Auf dem kleinen Haselbacher Platz nahm man den Kampf hervorragend an. Überragender Akteur war Stürmer Florian Kaiser , der drei der vier TSV-Buden erzielte. Zugleich war es auch der erste Sieg von Trainer Josef Holler, der erst vor Kurzem zum TSV gekommen war.A-Klasse Süd



B-Klasse KK Nord



Zweistellig in einem Lokalderby zu gewinnen, das schafften die Kicker vom FC Maxhütte-Haidhof. Der Städtedreieck-Rivale aus Saltendorf hatte mal so überhaupt keine Chance. Zum Mann des Tages schwang sich Tobias Silbereis auf. Sechs Tore und ein Assist gingen auf die Kappe des Torjägers des FCM. Chapeau!B-Klasse KK Nord



Eine höchst ereignisreiche „Crunchtime“ sah das B-Klassenspiel in Niedermurach. Nach 80 absolvierten Minuten stand es 2:1 für die Hausherren. Danach sollte es noch viermal klingen, je zweimal auf jeder Seite. In der Nachspielzeit traf die heimische SG zum 4:3-Sieg.



Frauen Kreisliga 2







„Tag der offenen Tür“. Unter diesem Motto stand offenbar das Frauenspiel SV Wilting II gegen SV Lohberg. Am Ende gab es ein Unentschieden mit Seltenheitswert. Kurzzeitig führte Lohberg, dann lag Wilting über fast die gesamte Spieldauer in Front. Zwischenzeitlich zog die Heimmannschaft auf 6:3 davon. Hintenraus kamen aber nochmal die Wiltingerinnen auf und schafften es tatsächlich noch auszugleichen.