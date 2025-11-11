Kreisligaspitze behauptet: Wörpetal ringt Alfstedt/ Ebersdorf nieder

Ein nervenaufreibender Fußballnachmittag auf rutschigem Bülstedter Rasen: Am Ende entschied der FC Wörpetal das körperbetonte und zweikampflastige Spiel gegen den FC Alfstedt/Ebersdorf mit 2:0 für sich.

„Es war ein schwieriges Spiel gegen Alfstedt, wie wir es auch erwartet hatten“, so das Fazit des Wörpetal-Trainers Dennis Bargemann nach der Partie, die auf dem Bülstedter Fußballrasen stattfand, der von dichtem Nebel umgeben war. Die Bäume um das Sportgelände machten glücklicherweise klare Sicht auf den Platz möglich, und so konnten zahlreiche Zuschauer die auf beiden Seiten hart umkämpfte Partie beobachten.

„Wir hatten uns vorgenommen, erst mal zu schauen, was die Mannschaft aus Alfstedt macht und auf ihre Fehler zu warten“, so Dennis Bargemann weiter, dessen Mannschaft, genauso wie die Gäste, von der ersten Minute an einen starken Siegeswillen auf dem Rasen zeigte. Nach 20 Spielminuten war es Noah-Sinan Jagels, der einen Fehler der bis dahin aufmerksamen gegnerischen Abwehr nutzte und den Ball am Alfstedter Torwart Carsten Arnswald vorbei ins Netz beförderte.

Das Spiel erhitzte die Gemüter nicht nur auf dem Fußballfeld. Die Spieler lieferten sich auf dem nassen und rutschigen Rasen auf beiden Seiten gleichermaßen harte Zweikämpfe, die nicht selten mit Männern am Boden endeten. Der ruppige Umgang beider Teams miteinander übertrug sich auf die Zuschauer, die sich lautstark über die Leistung des Schiedsrichters und seiner Assistenten beschwerten.

Dennis Brückner erzielt das lang ersehnte zweite Tor für Wörpetal

Die zweite Halbzeit verlief im ebenso rauen Ton wie die erste, sowohl auf dem Platz als auch darum herum. Die Alfstedter konnten sich in der zweiten Halbzeit kaum noch Torchancen erarbeiten und wirkten ideenlos. Hinzu kam eine Gelb-Rote Karte gegen die Gäste. Währenddessen hatte sich Wörpetal in der Pause offensichtlich vorgenommen, das zweite Tor und damit den Entscheidungstreffer zu erzielen und machte enormen Druck auf das gegnerische Tor.

Dann war es Dennis Brückner, der den ersehnten Treffer – mittlerweile unter Flutlicht – für die Wörpetaler erzielte. „Das zweite Tor hätte früher fallen müssen. Die Gelb-Rote Karte hat uns zwar in die Karten gespielt, aber dass wir mit einem Mann mehr auf dem Platz standen, hat man kaum gemerkt“, meint der Wörpetal-Trainer.

Trotzdem ist er zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und bezeichnet den Triumph über den Tabellensiebten als „Arbeitssieg und Pflichtsieg“, mit dem die Wörpetaler nicht nur Nervenstärke bewiesen haben, sondern auch zeigten, warum sie an der Spitze der Kreisligatabelle stehen.