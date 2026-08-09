Kreisligaabsteiger Wischhafen/Dornbusch rettet noch einen Punkt

Im Duell Absteiger gegen Aufsteiger trennten sich der FC Wischhafen/Dornbusch und der Deinster SV II 3:3. Trotz einer frühen 2:0-Führung musste der FC am Ende froh sein, noch einen Punkt gesichert zu haben.
Mit einer komplett neuformierten Mannschaft hängen die Trauben für die Kehdinger auch in der 1. Kreisklasse sehr hoch. Daran änderte auch die 2:0-Führung nach 19 Minuten nichts. "Wir hatten die Begegnung 20 Minuten komplett im Griff und führten verdient mit 2:0", meint FC-Trainer Norman Pehmüller. Danach agierte seine Mannschaft fahrig und die Konzentration war weg. "Wir machten die Räume nicht entscheidend dicht und bauten den Gegner mit Fehlpässen auf. Deinste wurde dadurch ins Spiel zurückgeholt", ärgert sich Pehmüller. Sein Team ließ sich einlullen und gab die Partie komplett aus der Hand.
Wachrütteln in der Halbzeit
Auch nach der Pause zeigten die Kehdinger fußballerisch zu wenig, spielte schlecht nach vorne. Auch Deinste war nicht überragend, doch nach 79 Minuten stand es plötzlich 2:3. "In allen Mannschaftsteilen fehlten uns 10 bis 20 Prozent. In der Schlussphase schickten wir unseren Abwehrspieler Oleksandr Marchuk mit nach vorne und der leitete mit einem Solo zumindest den Ausgleich ein", so der FC-Coach. Ole Andreas war Nutznießer und verhinderte den kompletten Fehlstart. Die Kehdinger brachten nicht die Leistung aus dem Pokalspiel vor einer Woche gegen Bliedersdorf auf den Platz. "Das war heute spielerisch und taktisch nicht gut. Aber wir konnten Ansätze erkennen, sind ja noch in der Findungsphase. Die Jungs brauchen noch etwas Zeit. Heute war das dann erstmal ein Punktgewinn", sagt Norman Pehmüller.
Schiedsrichter: Linus Fahrenkrug - Tore: 1:0 Jonah Lünstedt (9.), 2:0 Oleksandr Marchuk (19.), 2:1 Nino Johansen (34.), 2:2 Nino Johansen (54.), 2:3 Jorre Wibusch (79.), 3:3 Ole Andreas (82.).