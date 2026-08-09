Kreisligaabsteiger Wischhafen/Dornbusch rettet noch einen Punkt 1. Kreisklasse: Ole Andreas verhindert mit seinem 3:3 einen Fehlstart - Aufsteiger Deinste zeigt Moral von Michael Brunsch · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser

Ole Andreas gelang für den Kreisliga-Absteiger wenigstens kurz vor dem Ende der Ausgleich. – Foto: Nils Barrasch

Im Duell Absteiger gegen Aufsteiger trennten sich der FC Wischhafen/Dornbusch und der Deinster SV II 3:3. Trotz einer frühen 2:0-Führung musste der FC am Ende froh sein, noch einen Punkt gesichert zu haben.

Mit einer komplett neuformierten Mannschaft hängen die Trauben für die Kehdinger auch in der 1. Kreisklasse sehr hoch. Daran änderte auch die 2:0-Führung nach 19 Minuten nichts. "Wir hatten die Begegnung 20 Minuten komplett im Griff und führten verdient mit 2:0", meint FC-Trainer Norman Pehmüller. Danach agierte seine Mannschaft fahrig und die Konzentration war weg. "Wir machten die Räume nicht entscheidend dicht und bauten den Gegner mit Fehlpässen auf. Deinste wurde dadurch ins Spiel zurückgeholt", ärgert sich Pehmüller. Sein Team ließ sich einlullen und gab die Partie komplett aus der Hand. Wachrütteln in der Halbzeit