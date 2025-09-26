Kreisligaabsteiger im direkten Duell

Am 10. Spieltag der Kreisklasse Dingolfing wartet ein echtes Spitzenspiel. Der SV Haidlfing gastiert beim Tabellenvierten SV Mengkofen. Beide Teams spielen bislang eine starke Saison und wollen mit einem Sieg ihre Position im oberen Tabellendrittel festigen.
Der SV Haidlfing liegt mit 21 Punkten auf Rang drei und gehört damit zur Spitzengruppe. Mengkofen folgt mit 17 Punkten direkt dahinter. Für die Hausherren geht es darum, den Rückstand zu verkürzen, für Haidlfing darum, vorne dranzubleiben.
Haidlfing präsentierte sich zuletzt in Topform. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen, darunter ein überzeugendes 4:1 gegen den SV Großköllnbach. Besonders beeindruckend war die mannschaftliche Geschlossenheit, mit der man zuletzt auftrat. Mengkofen hingegen feierte am vergangenen Spieltag ein 5:0 gegen die SG Hainsbach/Feldkirchen, ein klares Ausrufezeichen, dass man ebenfalls bestens aufgelegt ist.
Bei Mengkofen ragt der ehemalige Regionalligaspieler Tobias Beck heraus, der als Schaltzentrale im Mittelfeld agiert. Dazu sorgen Patrick Ternes und der langjährige Torgarant Markus Zollner mit ihrer starken Form aktuell für Gefahr im Angriff. Haidlfing überzeugt dagegen weniger mit Einzelkönnern, sondern mit einer geschlossenen Teamleistung. Mehrere Spieler tragen regelmäßig zu Toren bei und die Defensive wirkt gefestigt.
Mengkofen wird vor heimischem Publikum wohl mutig agieren und versuchen, das Spiel über Beck und die gefährliche Offensive zu prägen. Haidlfing könnte dem mit stabiler Defensivarbeit und schnellen Gegenstößen begegnen, eine Stärke, die man zuletzt mehrfach erfolgreich unter Beweis gestellt hat. Entscheidend dürfte sein, wer das Mittelfeld kontrolliert und die besseren Nerven in den Schlüsselszenen behält.
Für beide Mannschaften ist die Partie von großer Bedeutung. Haidlfing darf sich im Kampf um die Spitzenplätze keinen Ausrutscher erlauben. Mengkofen hingegen könnte mit einem Heimsieg wieder näher an die vorderen Ränge heranrücken. Entsprechend intensiv und umkämpft dürfte das Spiel verlaufen.
Auch die Reserve des SV Haidlfing sorgt in dieser Saison für Freude. Mit souveränen Auftritten und konstanten Leistungen spielt sie bislang sehr erfolgreich. Das stärkt den gesamten Verein und unterstreicht die positive Entwicklung.
Ein echtes Topspiel erwartet die Zuschauer am Sonntag.Formstarke Haidlfinger treffen auf selbstbewusste Mengkofener. Beide Teams wollen unbedingt punkten, um ihre Aufstiegsambitionen zu unterstreichen. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Duell zweier Mannschaften freuen, die sich derzeit auf Augenhöhe bewegen.