Kreisligaabsteiger im direkten Duell

So., 28.09.2025, 16:00 Uhr SV Mengkofen Mengkofen SV Haidlfing Haidlfing 16:00 live PUSH

Am 10. Spieltag der Kreisklasse Dingolfing wartet ein echtes Spitzenspiel. Der SV Haidlfing gastiert beim Tabellenvierten SV Mengkofen. Beide Teams spielen bislang eine starke Saison und wollen mit einem Sieg ihre Position im oberen Tabellendrittel festigen. Der SV Haidlfing liegt mit 21 Punkten auf Rang drei und gehört damit zur Spitzengruppe. Mengkofen folgt mit 17 Punkten direkt dahinter. Für die Hausherren geht es darum, den Rückstand zu verkürzen, für Haidlfing darum, vorne dranzubleiben.

Haidlfing präsentierte sich zuletzt in Topform. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen, darunter ein überzeugendes 4:1 gegen den SV Großköllnbach. Besonders beeindruckend war die mannschaftliche Geschlossenheit, mit der man zuletzt auftrat. Mengkofen hingegen feierte am vergangenen Spieltag ein 5:0 gegen die SG Hainsbach/Feldkirchen, ein klares Ausrufezeichen, dass man ebenfalls bestens aufgelegt ist. Bei Mengkofen ragt der ehemalige Regionalligaspieler Tobias Beck heraus, der als Schaltzentrale im Mittelfeld agiert. Dazu sorgen Patrick Ternes und der langjährige Torgarant Markus Zollner mit ihrer starken Form aktuell für Gefahr im Angriff. Haidlfing überzeugt dagegen weniger mit Einzelkönnern, sondern mit einer geschlossenen Teamleistung. Mehrere Spieler tragen regelmäßig zu Toren bei und die Defensive wirkt gefestigt.