Kreisliga zwischen Regenradar und Ergebnisdienst 🌧️⚽

Der Regen hat mehr Einsatz gezeigt als beide Mannschaften zusammen – der Platz sagt erstmal „heute nicht“.
Das Spiel ist vorläufig den Wassermassen der letzten Tage zum Opfer gefallen. Wann nachgespielt wird? Das erfahrt ihr natürlich hier bei FuPa.
Der Regen hat mehr Einsatz gezeigt als beide Mannschaften zusammen – der Platz sagt erstmal „heute nicht“.
Das Spiel ist vorläufig den Wassermassen der letzten Tage zum Opfer gefallen. Wann nachgespielt wird? Das erfahrt ihr natürlich hier bei FuPa.
Der Regen hat mehr Einsatz gezeigt als beide Mannschaften zusammen – der Platz sagt erstmal „heute nicht“.
Das Spiel ist vorläufig den Wassermassen der letzten Tage zum Opfer gefallen. Wann nachgespielt wird? Das erfahrt ihr natürlich hier bei FuPa.
Bünker spielt „Vier gewinnt“ - Listrup überlebt Torfestival gegen Lengerich-Handrup
Wer kurz blinzelte, verpasste vermutlich schon das nächste Tor. In einem wilden Spiel mit neun Treffern schlägt der SV Listrup den SV Lengerich-Handrup mit 5:4. Mann des Tages ist Michael Bünker, der gleich viermal trifft und damit das verrückte Kreisliga-Spektakel entscheidet.
Torschützen:
0:1 Thomas Fehren (4.)
1:1 Eigentor Chris Völker (6.)
1:2 Markus Deuling (20.)
2:2 Michael Bünker (27.)
2:3 Thomas Fehren (30.)
3:3 Michael Bünker (41.)
4:3 Michael Bünker (57.)
4:4 Simon Schäfer (70., Foulelfmeter)
5:4 Michael Bünker (77.)
Vier Tore nach Rückstand - Teglingen dreht das Nachholspiel
Der SV Teglingen zeigt im Nachholspiel gegen den FC Leschede Comeback-Qualitäten und dreht einen frühen 0:2-Rückstand noch zu einem 4:2-Erfolg. Leschede erwischte zunächst den besseren Start und ging durch einen Doppelpack von Felix Elfert (15., 27.) in Führung. Doch Teglingen schlug schnell zurück: Ein Eigentor von Tobias Schürbrock (28.) brachte die Hausherren wieder ins Spiel, ehe Jasper Klene (31.) noch vor der Pause ausglich.
In der zweiten Hälfte machten Michael Schulte (65.) und Lukas Westhoff (83.) schließlich den Teglinger Heimsieg perfekt.
👉 Den ausführlichen Spielbericht mit allen Szenen und Stimmen zum Nachholspiel des 14. Spieltags findet ihr ebenfalls bei FuPa.
Acht Tore, wilde zweite Hälfte - Haselünne rettet Punkt gegen Surwold
Was für ein Abend in Haselünne: Der Haselünner SV und der SV Surwold liefern sich ein torreiches Kreisliga-Duell und trennen sich nach einer turbulenten Partie 4:4. Nach einer 2:1-Halbzeitführung gerieten die Gastgeber zwischenzeitlich sogar 2:4 in Rückstand, ehe sie in der Schlussphase noch einmal zurückkamen und sich einen Punkt erkämpften.
Für Haselünne traf Nico Gudewill dreifach (9., 19., 80. / FE) sowie Leo Döbber zum späten Ausgleich (83.).
Auf Surwolder Seite waren Damian Kowalczyk (16.), Michael Eissing (51.), Lukas Borgmann (53.) und Steffen Deymann (71.) erfolgreich.
👉 Den ausführlichen Spielbericht mit allen Szenen und Stimmen findet ihr jetzt ebenfalls bei FuPa.