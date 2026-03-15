Kreisliga zwischen Regenradar und Ergebnisdienst 🌧️⚽

Der Regen hat mehr Einsatz gezeigt als beide Mannschaften zusammen – der Platz sagt erstmal „heute nicht“. Das Spiel ist vorläufig den Wassermassen der letzten Tage zum Opfer gefallen. Wann nachgespielt wird? Das erfahrt ihr natürlich hier bei FuPa.

Der Regen hat mehr Einsatz gezeigt als beide Mannschaften zusammen – der Platz sagt erstmal „heute nicht“. Das Spiel ist vorläufig den Wassermassen der letzten Tage zum Opfer gefallen. Wann nachgespielt wird? Das erfahrt ihr natürlich hier bei FuPa.

Der Regen hat mehr Einsatz gezeigt als beide Mannschaften zusammen – der Platz sagt erstmal „heute nicht“. Das Spiel ist vorläufig den Wassermassen der letzten Tage zum Opfer gefallen. Wann nachgespielt wird? Das erfahrt ihr natürlich hier bei FuPa. Gestern, 15:30 Uhr Sportverein Listrup 1949 Listrup SV Lengerich-Handrup Leng-Hand 5 4 Abpfiff Bünker spielt „Vier gewinnt“ - Listrup überlebt Torfestival gegen Lengerich-Handrup Wer kurz blinzelte, verpasste vermutlich schon das nächste Tor. In einem wilden Spiel mit neun Treffern schlägt der SV Listrup den SV Lengerich-Handrup mit 5:4. Mann des Tages ist Michael Bünker, der gleich viermal trifft und damit das verrückte Kreisliga-Spektakel entscheidet. Torschützen: 0:1 Thomas Fehren (4.) 1:1 Eigentor Chris Völker (6.) 1:2 Markus Deuling (20.) 2:2 Michael Bünker (27.) 2:3 Thomas Fehren (30.) 3:3 Michael Bünker (41.) 4:3 Michael Bünker (57.) 4:4 Simon Schäfer (70., Foulelfmeter) 5:4 Michael Bünker (77.) Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr SV Teglingen Teglingen FC 47 Leschede Leschede 4 2 Abpfiff Vier Tore nach Rückstand - Teglingen dreht das Nachholspiel Der SV Teglingen zeigt im Nachholspiel gegen den FC Leschede Comeback-Qualitäten und dreht einen frühen 0:2-Rückstand noch zu einem 4:2-Erfolg. Leschede erwischte zunächst den besseren Start und ging durch einen Doppelpack von Felix Elfert (15., 27.) in Führung. Doch Teglingen schlug schnell zurück: Ein Eigentor von Tobias Schürbrock (28.) brachte die Hausherren wieder ins Spiel, ehe Jasper Klene (31.) noch vor der Pause ausglich. In der zweiten Hälfte machten Michael Schulte (65.) und Lukas Westhoff (83.) schließlich den Teglinger Heimsieg perfekt. 👉 Den ausführlichen Spielbericht mit allen Szenen und Stimmen zum Nachholspiel des 14. Spieltags findet ihr ebenfalls bei FuPa.