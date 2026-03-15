 2026-03-13T07:45:35.464Z

Vom Spielfeldrand

Kreisliga zwischen Regenradar und Ergebnisdienst 🌧️⚽

Der 21. Spieltag im Emsland hatte alles dabei: Regen, Pfützen, abgesagte Plätze und irgendwo dazwischen tatsächlich auch Fußball. Wir sammeln hier die Spielberichte von dem, was der Wettergott übriggelassen hat und ergänzen fleißig nach, sobald neue Infos eintreffen. Ganz nach dem Motto: FuPa macht den Amateurfußball sichtbar, selbst wenn er manchmal im Regen steht.

von P. M. · Heute, 17:06 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga Emsland
Leschede
Haselünne
SC Baccum
BW Papenburg II

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rütenbrock 1930
VfL Rütenbrock 1930Rütenbrock  
DJK Eintracht Börger
DJK Eintracht BörgerBörger
Abgesagt

Der Regen hat mehr Einsatz gezeigt als beide Mannschaften zusammen – der Platz sagt erstmal „heute nicht“.

Das Spiel ist vorläufig den Wassermassen der letzten Tage zum Opfer gefallen. Wann nachgespielt wird? Das erfahrt ihr natürlich hier bei FuPa.

Heute, 15:00 Uhr
SV Eltern
SV ElternEltern
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg II
Abgesagt

Der Regen hat mehr Einsatz gezeigt als beide Mannschaften zusammen – der Platz sagt erstmal „heute nicht“.

Das Spiel ist vorläufig den Wassermassen der letzten Tage zum Opfer gefallen. Wann nachgespielt wird? Das erfahrt ihr natürlich hier bei FuPa.

Heute, 15:00 Uhr
FC 47 Leschede
FC 47 LeschedeLeschede
TuS Haren 1920
TuS Haren 1920Haren
Abgesagt

Der Regen hat mehr Einsatz gezeigt als beide Mannschaften zusammen – der Platz sagt erstmal „heute nicht“.

Das Spiel ist vorläufig den Wassermassen der letzten Tage zum Opfer gefallen. Wann nachgespielt wird? Das erfahrt ihr natürlich hier bei FuPa.

Gestern, 15:30 Uhr
Sportverein Listrup 1949
Sportverein Listrup 1949Listrup
SV Lengerich-Handrup
SV Lengerich-HandrupLeng-Hand
5
4
Abpfiff

Bünker spielt „Vier gewinnt“ - Listrup überlebt Torfestival gegen Lengerich-Handrup

Wer kurz blinzelte, verpasste vermutlich schon das nächste Tor. In einem wilden Spiel mit neun Treffern schlägt der SV Listrup den SV Lengerich-Handrup mit 5:4. Mann des Tages ist Michael Bünker, der gleich viermal trifft und damit das verrückte Kreisliga-Spektakel entscheidet.

Torschützen:

0:1 Thomas Fehren (4.)

1:1 Eigentor Chris Völker (6.)

1:2 Markus Deuling (20.)

2:2 Michael Bünker (27.)

2:3 Thomas Fehren (30.)

3:3 Michael Bünker (41.)

4:3 Michael Bünker (57.)

4:4 Simon Schäfer (70., Foulelfmeter)

5:4 Michael Bünker (77.)

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
SV Teglingen
SV TeglingenTeglingen
FC 47 Leschede
FC 47 LeschedeLeschede
4
2
Abpfiff

Vier Tore nach Rückstand - Teglingen dreht das Nachholspiel

Der SV Teglingen zeigt im Nachholspiel gegen den FC Leschede Comeback-Qualitäten und dreht einen frühen 0:2-Rückstand noch zu einem 4:2-Erfolg. Leschede erwischte zunächst den besseren Start und ging durch einen Doppelpack von Felix Elfert (15., 27.) in Führung. Doch Teglingen schlug schnell zurück: Ein Eigentor von Tobias Schürbrock (28.) brachte die Hausherren wieder ins Spiel, ehe Jasper Klene (31.) noch vor der Pause ausglich.

In der zweiten Hälfte machten Michael Schulte (65.) und Lukas Westhoff (83.) schließlich den Teglinger Heimsieg perfekt.

👉 Den ausführlichen Spielbericht mit allen Szenen und Stimmen zum Nachholspiel des 14. Spieltags findet ihr ebenfalls bei FuPa.

Do., 12.03.2026, 20:00 Uhr
Haselünner SV
Haselünner SVHaselünne
SV Surwold
SV SurwoldSurwold
4
4
Abpfiff

Acht Tore, wilde zweite Hälfte - Haselünne rettet Punkt gegen Surwold

Was für ein Abend in Haselünne: Der Haselünner SV und der SV Surwold liefern sich ein torreiches Kreisliga-Duell und trennen sich nach einer turbulenten Partie 4:4. Nach einer 2:1-Halbzeitführung gerieten die Gastgeber zwischenzeitlich sogar 2:4 in Rückstand, ehe sie in der Schlussphase noch einmal zurückkamen und sich einen Punkt erkämpften.

Für Haselünne traf Nico Gudewill dreifach (9., 19., 80. / FE) sowie Leo Döbber zum späten Ausgleich (83.).

Auf Surwolder Seite waren Damian Kowalczyk (16.), Michael Eissing (51.), Lukas Borgmann (53.) und Steffen Deymann (71.) erfolgreich.

👉 Den ausführlichen Spielbericht mit allen Szenen und Stimmen findet ihr jetzt ebenfalls bei FuPa.