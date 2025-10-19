Kreisliga-Zusammenfassung - Kompakt

TUS Glane - Osnabrücker SC 3:2 (1:0)

Bes. Vorkommnisse: 78. Min. Cleophas Busulwa und 81. Min. Mamadou Faye TUS Glane jeweils rote Karte

"Die Mannschaft hat im Vergleich zur Vorwoche eine deutliche Steigerung in Intensität, Energie und Laufbereitschaft gezeigt. Über weite Strecken war die Leistung speziell gegen den Ball sehr ordentlich, auch wenn im Ballbesitz nicht alles konsequent umgesetzt werden konnte. In der ersten Halbzeit konnten wir gegen einen guten Gegner einige Ballgewinne und gute Möglichkeiten herausspielen, ohne diese zu nutzen. Der Gegentreffer unmittelbar vor der Pause sowie der Elfmeter zum 0:2 kurz nach Wiederanpfiff waren ungünstig, die Reaktion der Mannschaft darauf jedoch erneut richtig gut! Nach dem Anschlusstreffer gelang es uns trotz doppelter Überzahl nicht, mit der nötigen Ruhe und Struktur Chancen zu kreieren, stattdessen fiel das 1:3. Der späte Anschlusstreffer zum 2:3 änderte am Ergebnis nichts mehr. Insgesamt eine engagierte Vorstellung mit klaren Fortschritten in Intensität und Widerstandsfähigkeit. Ein etwas anderer Spielverlauf (mögliche Führung erste HZ) bzw. eine ruhigere, strukturiertere Schlussphase mit klaren Torchancen und man wäre heute nicht mit leeren Händen nach Hause gefahren. Gratulation an Glane, die in doppelter Unterzahl den Dreier nach Hause malochen.“ lautet das Statement von Trainer Derek Cooper (OSC).

"In den ersten 25 Minuten war das Spiel ausgeglichen, mit einzelnen Torabschlüssen auf beiden Seiten. Danach haben wir das Spiel unter Kontrolle. Durch eine schöne Einzelaktion gehen wir kurz vor der Pause in Führung. In der zweiten Halbzeit erzielen wir das verdiente 2:0. Leider sind wir danach kurz unkonzentriert und bekommen den Anschlusstreffer. Die Schlussphase wurde leider hektisch. Einem berechtigten Platzverweis folgte eine zweite Rote Karte, die einfach komplett überzogen war. Ich erwarte von einem Schiedsrichter einfach, dass er auf beiden Seiten die gleiche Messlatte anlegt. Das ist heute nicht geschehen. In der Schlussphase erzielen wir dann zunächst das 3:1. Danach haben wir den Sieg über die Ziellinie gerettet,“ lautet das Fazit von Trainer Frank Rethmann (TUS Glane).

TV Wellingholzhausen - VFR Voxtrup II 2:1 (1:1)

"Im Spiel gegen Voxtrup II zeigte unsere Mannschaft besonders in den ersten 30 Minuten eine starke Leistung und ging verdient mit 1:0 in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch einen Standard erzielten wir durch konsequentes Pressing ein erzwungenes Eigentor zum 2:1. Mit einer insgesamt überzeugenden Vorstellung sicherten wir uns verdient den Sieg,“ meinte Trainer Florian Vornholt (TV Wellingholzhausen) nach dem Spiel.

"Das zu erwartende schwere Spiel auf schwierigem Platz. Wellingholzhausen kam besser ins Spiel und ging verdient in Führung. Wir kamen kämpferisch immer besser rein und haben das Ergebnis zur Halbzeit noch auf 1:1 stellen können. Zweite Halbzeit war wenig Fußball von beiden Seiten. Wir hauen uns das Ding ins eigene Tor und danach wurde nur noch weiter gebolzt. Bittere Pille, denn das Spiel hatte keinen Sieger verdient gehabt ein unentschieden wäre gerecht. Nichtsdestotrotz gehen wir mit null punkten nach Hause und es ist ein gebrauchtes Wochenende für uns. Mund abwischen und weiter arbeiten damit es nächste Woche wieder klappt,“ meinte Trainer Hugo Sobral (VFR Voxtrup II) nach dem Spiel.

Spvg Niedermark - SuS Buer 3:2 (1:1)

"Wir wollten heute nach vorne verteidigen und das hat die Mannschaft auch sehr gut gemacht. Wir wussten, dass es ein enges Spiel wird, aber wir wollten in der Offensive viel Bewegung und viele Abschlüsse haben und dabei in der Abwehr sowie im Mittelfeld kompakt stehen. Wir wollten den Ball schnell nach vorne bringen. Auch das wurde vom Team gut umgesetzt. Die zwei Gegentore sind glücklich gefallen, aber unsere Moral und kämpferische Einstellung war sehr gut,“ freute sich Trainer Ulf Serke (Spvg Niedermark) über die Leistung seines Teams.

VFL Kloster Oesede - RW Sutthausen 4:2 (1:0)

"Leider kamen wir heute gar nicht zu unserem Spiel und verlieren auch in der Höhe verdient. Aber wir haben uns nie aufgegeben und das gilt es in die nächste Woche und fürs nächste Spiel mitzunehmen,“ sagte uns Dominik Witte (RW Sutthausen) nach dem Spiel.

BSV Holzhausen - SV Hellern 0:2 (0:0)

„Das ist ärgerlich! Wir machen in der ersten Halbzeit klar ein besseres Spiel. Erzielen aber aus den Chancen kein Tor, was wir definitiv machen müssen. In der zweiten Halbzeit verflacht das Spiel weiter ohne große Chancen auf beiden Seiten. Ab Minute 85 schmeißen wir unnötig zumindest den mehr als verdienten Punkt weg. Das ärgert mich dann schon. Aktuell ist es einfach schwierig für meine Truppe daran zu arbeiten 90 min zu funktionieren und sich auch dafür zu belohnen. Und so kommen die letzten Wochen nur unnötige Niederlagen zustande, was wir natürlich irgendwann schnellstmöglich abzustellen müssen,“ lautet das Statement von Trainer Michael Brand (BSV).

"Es war sicher kein schönes oder gutes Spiel beider Mannschaften, aber wir wurden am Ende für unseren Aufwand belohnt. Das Spiel hätte durchaus auch Unentschieden ausgehen können, doch dank unserer Trainingsarbeit, dem Einsatzwillen und der individuellen Qualität haben wir die drei Punkte uns geholt – und nehmen sie gerne mit nach Hause,“

SV Viktoria Gesmold II - SC Lüstringen 1:2 (0:1)

"Wir sind stark dezimiert nach Gesmold angereist und gehen personell aktuell auf dem Zahnfleisch. Sportlich war es vielleicht kein gutes Spiel, aber mentalitätstechnisch waren wir mehr als hundert Prozent da. Besonders freue ich mich für unseren Torwart Benni, der vor der Saison von Gesmold II zu uns gewechselt ist und heute zum Matchwinner avanciert ist – am Ende freuen wir uns einfach über die wichtigen Punkten,“ sagte uns Trainer Can Özalp (SC Lüstringen).