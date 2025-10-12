Kreisliga Zusammenfassung - Kompakt

Wir haben alle Spiele der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - zusammengefaßt und die Trainerstimmen eingeholt.

Ein Blitzstart mit einen Doppelpack von Sven Wellhöner sicherte dem TUS Hilter im Spitzenspiel gegen RW Sutthausen den zwölften Sieg in 13. Spiel, mit dem der Tabellenführer seine Führung ausbauen konnte. Das 2:2 zwischen dem SV Hellern und dem VFL Kloster Oesede hilft beiden Teams nur wenig im Rennen um die Aufstiegsplätze (siehe ausführlichen Einzelbericht). Der SC Lüstringen gewann nach einem Rückstand zur Pause am Ende mit 4:2 gegen den vom Ex-SCL-Trainer Michael Brand gecoachten BSV Holzhausen. Der VFR Voxtrup II beendet seine Negativserie mit nur einen Punkt aus neun Spielen und gewann gegen den ambitionierten TUS Glane durch einen späten Treffer von Ruben Ventura. Der SV Viktoria Gesmold II verschaffte sich viel Luft im Abstiegskampf mit einem verdienten 2:0-Auswärtssieg beim SF Schledehausen. Die Spvg Niedermark feierte einen knappen aber verdienten 1:0-Auswärtssieg beim Aufsteiger SV Kosova, bleibt aktuell aber unter dem Strich. In einem Spiel der Kreisliga - Staffel A - gewann der TV Bohmte gegen Aufsteiger Schlußlicht GW Schwagstorf nach 0:0-Pausenstand durch drei Treffer von Fabio Grelha und zwei Treffer von Stani Kolb mit 5:2 und liegt mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter BW Hollage II bei zwei weniger ausgetragenen Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz.

VFR Voxtrup II - TUS Glane 2:1 (1:0)

"Heute haben wir uns für den ganzen Aufwand belohnt. Wir hatten eine Top-Trainingswoche und heute endlich am Ende auch verdient die drei Punkte in Voxtrup behalten. Fußballerisch bin ich sehr zufrieden und wir haben im Laufe des Spiels auch kämpferisch alles gegeben. Ich bin sehr stolz und es freut mich für meine Jungs, dass sie sich für den Aufwand heute endlich belohnt haben

"Die Gegentore, die wir momentan bekommen, sind grundsätzlich zu einfach. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit mehr und mehr ins Spiel gearbeitet. Nach dem Ausgleich, haben wir dann ein vermeidbare Kontertor bekommen,“ lautet das Statement von Trainer Frank Rethmann (TUS Glane).

TUS Hilter - RW Sutthausen 2:0 (2:0)

Bes. Vorkommnis: 82. Min. Luciano Ferrigno (TUS Hilter) verschießt Foulelfmeter

"Sehr guter Start ins Spiel mit einer hohen Präsenz und viel Ballbesitz. Nach 25 Minuten und 0:2 Rückstand hat Sutthausen uns hoch angelaufen und fast Mann gegen Mann verteidigt, wodurch wir dort bis zur Halbzeit zu viele Ballverluste hatten. Nach der Pause ähnliches Spiel. Beide Mannschaften mit Chancen. Wir müssen das dritte Tor machen, was uns nicht gelang und so halten wir Sutthausen lange im Spiel. Am Ende ist es aber ein verdienter Sieg,“ kommentiert der Trainer vom Spitzenreiter Patrick van der Sanden den Sieg im Topspiel.

"Leider verschlafen wir die ersten Minuten des Spiels und liegen dann 2:0 hinten. Dann kommen wir besser rein, verpassen es aber den Anschlusstreffer zu erzielen. In der zweiten Halbzeit findet das Spiel hauptsächlich im Mittelfeld statt. Insgesamt ein verdienter Sieg für Hilter,“ lautet die Meinung von Dominik Witte (RW Sutthausen).

Traf doppelt für den TUS Hilter - Sven Wellhöner - – Foto: Fupa

SV Kosova - Spvg Niedermark 0:1 (0:1)

"Es war ein wichtiger Sieg für uns. Wir hätten in der ersten Halbzeit schon den Sack zumachen können. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel und dem Ergebnis,“ sagte und Trainer Ulf Serke (Spvg Niedermark).

"Leider unglücklich verloren, wieder eine gute Mannschaftsleistung aber kein Ertrag. Die Jungs werden aber weiter kämpfen,“ meinte Festim Beqiri (SV Kosova).

SC Lüstringen - BSV Holzhausen 4:2 (1:2)

Bes. Vorkommnis: SC Lüstringen scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Philipp Schwarberg.

"Nach zwei Niederlagen in Folge ging es für uns heute einfach darum, wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Passend zum herbstlichen Wetter war es kein besonders schöner Fußball, aber am Ende zählt, dass wir die drei Punkte geholt haben. Besonders hervorheben möchte ich die Reaktion der Mannschaft nach den letzten Wochen, darauf lässt sich aufbauen. Viel Erfolg an Michael und Holzhausen für den weiteren Saisonverlauf,“ sagte und Trainer Can Czalp (SC Lüstringen) nach dem Spiel.

"Wie machen grundsätzlich eine ordentliche Partie mit dem Personalnotstand an diesem Wochenende. Schlagen uns am Ende des Tages selber durch dumme Gegentore,“ meinte Trainer Michael Brand (BSV Holzhausen).

TV Bohmte 01 - GW Schwagstorf 5:2 (0:0) "Wir sind in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel gekommen.Vieles was uns eigentlich auszeichnet haben wir vermissen lassen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein ganz anderes Gesicht gezeigt und am Ende verdient gewonnen,“ zog Trainer Andreas Ackermann (TV Bohmte 01) ein positives Fazit nach 90 Spielminuten. Siegerfoto - TV Bohmte 01 – Foto: Fupa - Thomas Mönter

SF Schledehausen - SV Viktoria Gesmold II 0:2 (0:2)

"Wir haben heute hochverdient gewonnen. Zur Halbzeit müssen wir 4:0 führen. Die beiden verletzungsbedingten Wechsel von Schledehausen haben uns sicherlich auch in die Karten gespielt, aber auch so waren wir die bessere Mannschaft. Durch den Doppelschlag kurz vor der Pause hatten wir dann noch mehr Sicherheit im Spiel. In der zweiten Halbzeit war das Tempo nicht mehr ganz so hoch, aber auch da hatten wir die klareren Torchancen. Kompliment an unsere Jungs und jeden einzelnen Spieler,“ meinte Trainer Dennis Bolwin (SV Viktoria Gesmold II).

"Eine völlig verdiente Niederlage,“ war das kurze aber aussagefähige Statement von Trainer Jens Tiemann-Gorny (SF Schledehausen).