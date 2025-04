Kreisliga-Zugang und Verlängerungen in der Verbandsliga und Landesliga

Unser sportlicher Leiter wird die SUN zum Saisonende verlassen.

„Nach 10 Jahren ist Schluss: Ich, Andy Bürger, verlasse die Sportunion Jugend ab Sommer. Es tut sehr weh, diese Entscheidung zu treffen, aber ich denke, es ist Zeit für einen neuen Schritt. 2 Jahre als Spieler, 8 Jahre als Trainer und knapp 1,5 Jahre in der sportlichen Leitung. Der Pichterich wird immer meine Heimat bleiben. Meine Frau sagte mir, als ich meine Entscheidung getroffen habe: "Du hast immer gesagt, es ist dein Zuhause." Doch jetzt geht es darum, neue Herausforderungen anzunehmen. Ich habe mich entschieden, mich dem FC Zuzenhausen im Sommer anzuschließen und Niklas Kissel zu unterstützen. Meine Pläne, im aktiven Bereich tätig zu werden, sind nicht neu und alle Verantwortlichen waren darüber früh informiert. In den letzten 10 Jahren habe ich alles erlebt: viele Aufstiege und Abstiege. Das Highlight war unser Aufstieg mit der U17 und der Gewinn des Doubles. Ich bin stolz auf die positive Entwicklung der Neckarsulmer Jugend in den vergangenen 2 Jahren und bin sicher, dass sie auch in Zukunft erfolgreich sein wird. Alle Trainer für die nächste Saison stehen bereits fest, und mein Nachfolger wird in den nächsten Tagen vorgestellt. Ich möchte mich bei allen Unterstützern, Jugendspielern, Trainern, Freunden und vor allem Eltern bedanken, die mir diese tolle Zeit ermöglicht haben. Ich werde dem Pichterich als Supporter, Freund und Pizza-Liebhaber erhalten bleiben und hoffe, dass wir die Zeit bis dahin noch viel Spaß haben werden.“