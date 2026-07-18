Kreisliga-Zugang, Trainer-Abschied und Bezirksliga-Transfer

– Foto: Marcia Ugwu

Die SGM Steinhilben/Trochtelfingen aus der Kreisliga B1 Alb begrüßt Fabian Bart fest im Aktivenbereich. Der schnelle Außenbahnspieler rückt aus der eigenen A-Jugend zur Mannschaft und sammelte bereits in der vergangenen Rückrunde erste Einsätze. Damit ist Bart kein unbekanntes Gesicht im Team und soll nun den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

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TSV Nellmersbach

Der TSV Nellmersbach aus der Frauen-Landesliga Württemberg, Staffel 1, verabschiedet Trainer Jannik Mack und Spielertrainerin Josephine Leschik. Gemeinsam prägten sie erfolgreiche Jahre mit Kreisliga-Titel, Landesliga-Aufstieg und dem erkämpften Klassenerhalt in der vergangenen Saison. Auch abseits des Platzes entstanden viele besondere Momente, von Ausflügen bis zu Meisterfeiern. Der Verein bedankt sich für Zeit, Geduld, Ehrgeiz, Engagement und Teamgeist. Mack und Leschik bleiben mit ihrer Arbeit in Nellmersbach in bester Erinnerung.

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Aramäer Heilbronn

Aramäer Heilbronn aus der Bezirksliga Franken verstärkt sich mit Denis Herrmann. Der erfahrene Defensivspieler bringt mehr als 120 Pflichtspiele mit und hat bereits in der Landesliga sowie Bezirksliga gespielt. Mit seiner ruhigen Spielweise, Einsatzbereitschaft und Verlässlichkeit soll er der Defensive zusätzliche Stabilität geben. Neben seinen sportlichen Qualitäten passen auch Mentalität und Teamgeist zum eingeschlagenen Weg des Vereins. Für die Gelb-Roten ist Herrmann ein Zugang, der Erfahrung und Konstanz in den Kader bringt.

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