Kreisliga-Zugang, Quartett verlängert und Co-Trainer bleibt

– Foto: Sven Ebert

Elvis Huynh bringt auf der Außenbahn Tempo, Zweikampfstärke und Verlässlichkeit ein. Felix Hägele steht als Eigengewächs beispielhaft für die erfolgreiche Entwicklung aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft. Finn Simeta verleiht dem Spiel mit Technik, Kreativität und bemerkenswerter Flexibilität zusätzliche Optionen. Und auch Marc Bauer bleibt trotz studienbedingter Einschränkungen ein bedeutender Leistungsträger im Gefüge des Teams. Für Herlikofen ist diese Vierer-Zusage ein starkes Signal: Qualität, Entwicklung und Identifikation sollen auch in der kommenden Saison tragende Säulen bleiben.

Der TV Herlikofen treibt seine Kaderplanung in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg mit Nachdruck voran und kann vier weitere wichtige Zusagen vermelden. Mit Elvis Huynh, Felix Hägele, Finn Simeta und Marc Bauer bleibt dem Verein ein Quartett erhalten, das auf unterschiedliche Weise zum Gesicht dieser Mannschaft geworden ist.

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SGM Rindelbach/Neunheim

Die SGM Rindelbach/Neunheim treibt ihre Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und setzt mit der Verpflichtung von Felix Bahr auch ein Zeichen des Vertrauens. Der frühere Kapitän der zweiten Mannschaft des FC Ellwangen, der zuletzt zudem zum Kader der ersten Mannschaft in der Kreisliga A gehörte, wird sich der SGM anschließen. Aktuell ist der Neuzugang allerdings noch zu einer langen Pause gezwungen, nachdem er sich im Spiel gegen Westhausen einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen hat.

Gerade deshalb besitzt dieser Wechsel besonderes Gewicht. Die SGM holt nicht nur einen Spieler, sondern begleitet zugleich einen Weg zurück auf den Platz. Nach Operation und Reha soll Felix Bahr zur Rückrunde 2026/27 wieder eingreifen. Der Verein traut ihm zu, mit seiner Mentalität und seinem Ehrgeiz sportlich wie menschlich bestens ins Team zu passen. In Rindelbach und Neunheim verbindet sich mit dieser Verpflichtung deshalb schon jetzt die Hoffnung auf eine Verstärkung mit Charakter.

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SKV Rutesheim

Die SKV Rutesheim setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, ein wichtiges Zeichen der Kontinuität. Alexander Wellert bleibt dem Verein erhalten – eine Entscheidung, die beim Spitzenteam zur rechten Zeit kommt und über den sportlichen Alltag hinausweist.

Sportlicher Leiter Pascal Haug spricht folgerichtig von Signalwirkung. Mit der im Winter angestoßenen internen Umstrukturierung und der Rückkehr von Wellert als Co-Trainer sei der SKV ein echter Coup gelungen. Vor allem in dieser Rolle habe Alexander Wellert die Maßstäbe noch einmal angehoben: fachlich stark, menschlich von großem Wert und für das gesamte Gefüge des Vereins kaum zu überschätzen. Gerade Mannschaften, die oben mitspielen, leben nicht nur von Qualität auf dem Platz, sondern ebenso von Verlässlichkeit und innerer Stabilität im Hintergrund.

Auch Wellert selbst beschreibt seine Bindung zur SKV mit großer Klarheit. Er fühle sich im Verein sehr wohl, schätze den starken Zusammenhalt und sehe die Entwicklung der Mannschaft der vergangenen Jahre ausgesprochen positiv. Besonders die vergangenen Monate hätten gezeigt, wie viel Ehrgeiz und Qualität in diesem Team stecken. Für Rutesheim ist seine Zusage deshalb mehr als eine Personalie – sie ist das Bekenntnis eines wichtigen Bausteins zu einem Weg, den der Verein weiter entschlossen gehen will.

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