Kreisliga-Zugang, neuer Bezirksliga-Keeper und Wertung

– Foto: Kurt Botsch

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der TS Echterdingen verstärkt seinen Kader in der Kreisliga B3 Stuttgart/Böblingen mit Samed Sarikaya. Der junge Mittelfeldspieler wechselt vom VfB Oberesslingen zum Verein und fühlt sich auf der Sechserposition am wohlsten. Mit Samed Sarikaya gewinnt der TS Echterdingen einen talentierten und entwicklungsfähigen Spieler, der in die sportlichen Planungen passt. Der Verein konnte ihn vom neuen Konzept überzeugen und freut sich auf den gemeinsamen Weg sowie eine erfolgreiche Zeit.

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TSV Pfedelbach

Der TSV Pfedelbach begrüßt zur Saison 2026/2027 einen bekannten Rückkehrer. Torhüter Tobias Kropf wechselt von der SG Sindringen/Ernsbach zurück zum Bezirksligisten. Der 29-Jährige sammelte bereits in jungen Jahren erste Erfahrungen in Pfedelbach und trug später für mehrere Stationen das Torhütertrikot. Zuletzt überzeugte er bei der SG Sindringen/Ernsbach mit konstant starken Leistungen, Ruhe und Präsenz. Der TSV sieht in Tobias Kropf sportlich wie menschlich eine wertvolle Verstärkung für die kommende Saison.

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Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Sportgerichtsurteil in der Kreisliga B7, 30.05.2026: SGM Kreßberg II – TSV Blaufelden, Wertung: 0:3 (Grund: Einsatz eines Spielers ohne Spiel- und Teilnahmeberechtigung).

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