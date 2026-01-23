Kreisliga-Zugang, Kapitän verlängert und Trainer bleibt

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns, bekanntgeben zu dürfen, dass Marc Miller seinen Vertrag verlängert hat und auch in der Saison 26/27 die Geschicke unserer 1. Mannschaft der SGM Heuberg leiten wird 🤝🏻

Die positive Entwicklung der Mannschaft, der klare gemeinsame Weg und das gegenseitige Vertrauen waren ausschlaggebend für diese Entscheidung 📈

Marc Miller freut sich auf die kommende Saison und sagt:

„Ich freue mich sehr, nächstes Jahr mit den Jungs weiterzumachen. Die Arbeit mit der Mannschaft macht sehr viel Spaß und wir wollen die positive Entwicklung gemeinsam auch in der kommenden Saison weiter vorantreiben.“

Wir bedanken uns für die bisherige Arbeit und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Omonia Griechischer FV Vaihingen II

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Willkommen im Team, Francesco Policella!

Francesco wechselt vom SV Vaihingen (U19 Verbandsliga) zu uns und wird uns in der Rückrunde unterstützen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und Teil unserer Mannschaft bist – auf eine starke gemeinsame Rückrunde!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

KSG Eislingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Der Captain bleibt an Bord! Auch Elias Kirec gibt frühzeitig seine Zusage für eine weitere Saison bei unserer KSG. Wir freuen uns und sind stolz Eli auch weiterhin im Trikot der KSG spielen sehen zu dürfen!!!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++