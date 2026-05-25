Kreisliga-Zugang, Bezirksliga-Verlängerung und nächster Abschied

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der VfL Herrenberg verabschiedet in der Frauen-Regionalliga Süd mit Jennifer Marquart eine Spielerin, die dem Team sichtbar Struktur gegeben hat. Ihre Technik, ihre Ballkontrolle und ihr Spielverständnis machten sie zu einem Ruhepol auf dem Platz. Auch in einer schwierigen Saison blieb sie verlässlich und engagiert. Der Abschied wiegt sportlich wie menschlich schwer. Herrenberg verliert eine Spielerin, die mit ihrer unaufgeregten Art, ihrer Qualität und ihrem Einsatz Spuren hinterlassen hat. Die Tür beim VfL bleibt offen.

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SV 03 Tübingen

Der SV 03 Tübingen setzt in der Bezirksliga Alb weiter auf Valentyn Pavlishchev. Der talentierte Spieler hat seine Zusage für die Saison 2026/27 gegeben und geht damit in sein drittes Jahr beim Verein. Pavlishchev wird intern nicht nur für seine fußballerische Entwicklung geschätzt, sondern auch für seine bodenständige und herzliche Art. Mit Einsatz und Lernbereitschaft arbeitet er an den nächsten Schritten. Für den SV 03 ist seine Verlängerung ein Zeichen von Vertrauen und Kontinuität.

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Young Boys Reutlingen II

Die Young Boys Reutlingen II verstärken ihre U23 in der Kreisliga A2 Alb mit Fabian Kück. Der 27-jährige Innenverteidiger kommt vom SSV Rübgarten, mit dem er zuletzt souverän die Meisterschaft in der B-Liga feierte. Als bisheriger Vizekapitän bringt Kück körperliche Präsenz, Mentalität und Führungsqualität mit. Gerade einer jungen Mannschaft soll er Stabilität geben und Verantwortung übernehmen. Für die Young Boys ist seine Verpflichtung ein wichtiger Baustein der Kaderplanung – ein Spieler, der weniger Worte braucht, aber auf dem Platz vorangeht.

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