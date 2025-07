Kreisliga-Zugang, aber auch mehrere Abschiede

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

FTSV Kuchen (Kreisliga A3 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Drei FTSV-Jungs sagen Servus – und wir sagen DANKE! Mit Stolz und großer Dankbarkeit verabschieden wir uns von drei Spielern, die unseren Verein über Jahre hinweg bereichert haben – auf dem Platz und daneben. Kai Brosig - Eine echte Konstante beim FTSV. Über viele Jahre war Kai nicht nur Stammspieler, sondern auch Führungspersönlichkeit und Vorbild. Mit Leidenschaft, Einsatz und Loyalität hat er unsere Farben würdig vertreten. Lieber Kai – DANKE für alles, was du für unseren Verein gegeben hast. Du bleibst ein Rotschwarzer, viel Spaß bei der AH. Timo Leicht - Unsere Rückennummer 10 hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Timo war über viele Jahre fester Bestandteil unserer Offensive, ein kreativer Kopf mit Spielwitz und Herz. Auch abseits des Platzes war auf ihn immer Verlass. Timo – wir danken dir für unvergessliche Momente und wünschen dir nur das Beste für die Zukunft und ebenso Hals- und Beinbruch bei unseren alten Herren! Jakob Holz - Jakob verlässt den FTSV studienbedingt und schließt sich dem FC Nöttingen an. Als technisch starker Spieler mit einem feinen Gespür für das Spiel hat er unser Team auf dem Platz stets bereichert. Wir wünschen dir viel Erfolg im Studium und sportlich wie privat alles Gute, Jakob. Du bist bei uns jederzeit wieder willkommen!

TSV Bernstadt (Kreisliga A2 Donau/Iller)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Zum Saisonstart verabschieden wir Spieler in den verdienten Fußballer-Ruhestand und zu neuen Aufgaben. Mit Matthias Folli und Sascha Meier verlassen uns gesammelt knapp 800 Aktive-Spiele in den mehr als verdienten Ruhestand. Beide werden jetzt in unserer AH-Mannschaft aktiv sein. Vielen Dank für euren Jahrzehnte langen Einsatz für den TSV!

Patrick Rathgeber wird sich zur neuen Saison dem SV Scharenstetten anschließen. Mit Waldemar Schaab verabschieden wir unseren Trainer der letzten 3 Jahre. Wir danken dir für 3 Jahre vollstes Engagement, 3 Reservemeisterschaften in Folge und knapp 100 Spiele als Spielertrainer in unserer Ersten. Vielen Dank für eueren Einsatz und hoffentlich sehen wir euch trotzdem regelmäßig auf den Spielen des TSV!

