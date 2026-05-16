Kreisliga-Zugang, 14 Monate Sperre, Bezirksliga-Trainer geht

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der TV Herlikofen präsentiert in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg sein erstes neues Gesicht für die kommende Saison. Felix Schmidt wechselt vom TV Lindach zum TVH und soll die Defensive verstärken. Der Innenverteidiger bringt Physis, Zweikampfstärke und eine robuste Spielweise mit. Trainer Philipp Munz beschreibt ihn als jungen, talentierten Defensivspieler mit guter Einstellung, der auch menschlich zur Mannschaft passe. Herlikofen sieht in Schmidt einen Spieler mit Entwicklungspotenzial und die Chance, die Abwehr weiter zu stabilisieren.

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Fußballbezirk Enz/Murr

Urteil des Sportgerichts Enz/Murr

Das Sportgericht Enz/Murr hat sich mit den Vorkommnissen rund um die Partie zwischen der SGV Murr II und dem FV Oberstenfeld vom 08.05.2026 beschäftigt.

Nach einer überwiegend fair geführten Begegnung kam es unmittelbar nach dem Schlusspfiff zu unschönen Szenen, in deren Verlauf sich ein Handgemenge entwickelte. Dabei schlug ein Spieler des FV Oberstenfeld einen Spieler der SGV Murr II.

Nach Auswertung der eingereichten Stellungnahmen wurde das Urteil in einer Kammersitzung gefällt:

Der Verein erhält eine Geldstrafe im unteren dreistelligen Bereich. Gegen den beteiligten Spieler wurde eine Sperre bis zum 18.07.2027 ausgesprochen. Zusätzlich ist die Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme zur Gewaltprävention verpflichtend.

Das Sportgericht setzt damit ein klares Zeichen für Fairness und Respekt auf und neben dem Spielfeld.

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TV Derendingen

Beim TV Derendingen endet eine prägende Trainerzeit. Nach fast vier intensiven Jahren trennen sich Verein und Andreas Felger. Gemeinsam feierten sie in der vergangenen Saison die Meisterschaft und den Wiederaufstieg in die Bezirksliga Alb. Der TVD bedankt sich für Felgers Einsatz und wünscht ihm sportlich wie persönlich alles Gute.

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