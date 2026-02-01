Kreisliga-Youngster wechselt in die Landesliga und weiterer Transfer

– Foto: Thomas Nast

​Wir freuen uns, heute einen ganz besonderen Neuzugang präsentieren zu können: Mit Fabio Bonfirraro schließt sich ein echtes Torwart-Talent unserem Team an. Damit ist das „Duo Bonfirraro“ endlich vereint! ​Was ihr über Fabio wissen müsst: ​Der Name ist Programm:

Dass die Bonfirraros Fußball im Blut haben, wissen wir spätestens durch seinen Bruder Dario, der bei uns bereits eine tragende Säule im Spiel ist. Jetzt zieht Fabio nach und wird hinten den Kasten sauber halten. ​Der Wechsel: Fabio kommt direkt vom Lokalrivalen TSV Wäschenbeuren zu uns. Wir wissen natürlich, dass solche Wechsel immer für Gesprächsstoff sorgen – umso stolzer sind wir, dass er sich für unser Projekt und das rote Trikot entschieden hat. ​Brüder-Power: Während Dario vorne für die entscheidenden Akzente sorgt, wird Fabio ab sofort das Fundament unserer Defensive bilden. Wir heißen Fabio herzlich in der TVB-Familie willkommen und freuen uns auf viele spektakuläre Paraden im Derby und darüber hinaus!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Waldhausen

Zur Winterpause freut sich der SV Waldhausen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, über einen Winterzugang. Von Kreisligist SV Lauchheim wechselt der 20-jährige Mittelfeldspieler Max Häußler nach Waldhausen.

