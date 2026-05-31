Kreisliga wir kommen ......

Der FC Stern München 1919 feiert den Aufstieg in die Kreisliga. Bereits 3 Spieltage vor Saisonende war die Tabellenführung gesichert und die Meisterschaft konnte während der Truderinger Festwoche gebührend gefeiert werden. Das Team von Chefcoach Valonis Kadrijaj bleibt auch nach dem letzten Spiel gegen F. Unterhaching mit einem 3:2 Sieg im Jahr 2026 ungeschlagen.

Nach dem letztjährigen Aufstieg unserer Zweiten in die A-Klasse ist dies der nächste Erfolg unserer Fussballabteilung.