Kreisliga: Weßling mit Last-Second-Ausgleich - Maisach und Gilching II siegen

Oberaltings Führung beim Favoriten SC Weßling besorgte Ben Dotterweich (vorne) in der 39. Minute per Kopf. – Foto: Andrea Jaksch

Die Fußball-Euphorie in Weßling ist derzeit grenzenlos. Den Last-Second-Ausgleich von Maximilian Zuleger im Kreisliga-Derby des SC Weßling gegen Oberalting feierten die Gastgeber wie einen Aufstieg,

SC Weßling – TSV Oberalting-S. 1:1 (0:1) Tore: 0:1 Dotterweich (39.), 1:1 Zuleger (90.+12) – Zeitstrafen: Brugger/Weßling (33., Unsportlichkeit), R. Hüttling/Oberalting (60., Foulspiel), März-Vorisek/Weßling (78., Meckern) Rund 50 Menschen stürmten auf den Platz. Danach waren die Autogramme der SCW-Spieler bei einigen jungen Fans hoch im Kurs. Bezirksliga-reif war der Auftritt aber spielerisch am Samstag keinesfalls gewesen. „Die Jungs waren irgendwie von Beginn an verkrampft“, bedauerte Weßlings Trainer Milan Lapuh. Dem sonst so offensivstarken Sportclub gelang nach vorne zu wenig, die Gäste agierten insgesamt auf Augenhöhe. Dazu lagen früh die Nerven blank, zumindest bei Torjäger Jakob Brugger. Seinen Schubser am gegnerischen Strafraum nach einer Spielunterbrechung wertete der Schiedsrichter zurecht als Zehn-Minuten-Strafe.

In Überzahl ging der abstiegsbedrohte Aufsteiger sogar in Führung. Nach einem langen Einwurf von Tim Prammer köpfte Ben Dotterweich das 1:0 für die Gäste. Die Hausherren suchten nach der Pause lange vergeblich nach einer Antwort, es wurde zudem immer hektischer und zerfahrener. Dies mündete in zwei weiteren Zeitstrafen. Zudem kamen viele Kommentare von außen, die die Stimmung weiter anheizten. „Es sind Worte gefallen, die auf einem Fußballplatz nichts zu suchen haben. Aber Schwamm drüber“, sagte Lapuh, nachdem es auch nach dem Abpfiff zu einem Tumult gekommen war. Kurz zuvor hatten die Gastgeber am Ende der zwölfminütigen Nachspielzeit nach einem langen Einwurf noch den glücklichen Ausgleich durch Maximilian Zuleger erzielt. Sa., 17.05.2025, 15:00 Uhr SC Weßling SC Weßling TSV Oberalting-Seefeld Oberalting 1 1 Abpfiff