Kreisliga-Wahnsinn: Tore satt, vor allem in Grefrath - VdS-Klatsche

Germania Grefrath und der FC Zons haben wahrscheinlich für das Spiel des Jahres gesorgt! Zons führte per Doppelschlag mit 2:0, doch dann ging die Tor-Party der Hausherren so richtig los. Bis zum Seitenwechsel schraubten die Gastgeber angeführt vom herausragenden Bozidar Mestrovic, der dreimal traf, mit 5:3, aber mit dieser Führung war der FCZ noch nicht geschlagen. Die Gäste blieben dran und warfen alles dagegen. Während Grefrath auf 7:4 erhöhte, schlug Zons in der Schlussphase zurück und kam nochmal auf 6:7 heran. Das spektakuläre Spiel brachten die Germanen über die Zeit - und mussten das auch. Der Dreier ist im Abstiegskampf extrem wichtig, so hat Grefrath nämlich sechs Punkte Vorsprung auf die kritische Zone, bei Zons sind es acht.

FC Straberg – TuS Grevenbroich 2:3

FC Straberg: Niklas Lammert (46. Lars Betteldorf), Jonas Betteldorf (89. Steve Lohs), Philipp Blank, Konrad Schwarz (90. Marlon Merges), Kristian Görgens (78. Jonas Sebastian Klein), Paul Mertes, Noah Naumann (46. Bastian Müller) - Trainer: Wolfgang Rieger

TuS Grevenbroich: Miguel Filipe Pinho Ferreira, Dominik Hintzen, Jonas Wellershoff, Tiago Filipe Pinho Ferreira, Lars Faßbender (65. Niclas-Tobias Bier), Dominik Jahn, Jan-Niklas Eschweiler, Ardit Mehmeti (86. Marcos Jose Rojas Padron), Noah Troles (71. Ergi Uslu), Daniel Una Dominguez - Trainer: Martin Hermel

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Paul Mertes (13.), 1:1 Daniel Una Dominguez (29.), 1:2 Lars Faßbender (45.+1), 2:2 Lars Betteldorf (49.), 2:3 Ergi Uslu (90.+3)

Rot: Miguel Filipe Pinho Ferreira (63./TuS Grevenbroich/Hand 18 Meter vor dem Tor)



SV Rosellen – BV Wevelinghoven 1:2

SV Rosellen: Jonas König, Daniel Urban, Eduard Hildenberg, Peter Küsgen (64. Ahlonko Cedric Kponton), Sebastian Berndsen (64. Jonas von Seckendorff), Janik Becker, Kwadwo Atta-Yeboah, Hendrik Aßhorn, Julian Schnock, Gabriel August (72. Robin Geißler), Mert Sarimese - Trainer: Christian Höller - Trainer: Daniel Köthe - Trainer: Ronny Frohs

BV Wevelinghoven: Alexander Höchst, Alexander Kring (62. Tim Gauls), Clemens Goetz, Matthias Hahn, Milton Soares-Lamas, Yannik Neumann (71. Linus Caspers), Dominik Peik, Antonio Helpenstein (87. Christian Bayer), Dominic Esche, Manuel Sousa (68. Francesco Giorno), Alican Korkmaz (81. David Jäger) - Trainer: Markus Stupp

Schiedsrichter: Jason Lee Jendges - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Antonio Helpenstein (43.), 0:2 Alican Korkmaz (56.), 1:2 Robin Geißler (73.)



SV Germania Grefrath 1926 – FC Zons 7:6

SV Germania Grefrath 1926: Leonard Beys, Johannes Beys, Ejub Dzaferovic (84. Luis Fridolin Eberwein), Leon Eberwein (49. Enrico Seeger), Luis Fridolin Eberwein, Julian Poschen (82. Bozidar Mestrovic), Noel Schneider, Etienne Piehler, Bozidar Mestrovic - Trainer: Jörg Gartz

FC Zons: Patrick Pelikan, Maximilian Korpel, Marcel Sauer, Cagatay Yamac, Nils Waldeck, Bastian Leon Breuer, Marcel Schmautz, Daniel Oudanoon, Nikolas Baum, Musa Yesilbag, Hussein Hammoud - Trainer: Martin Tischbierek - Trainer: Kevin Lipinski

Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Bastian Leon Breuer (13.), 0:2 Nikolas Baum (17.), 1:2 Etienne Piehler (19.), 2:2 Johannes Beys (29.), 3:2 Bozidar Mestrovic (35. Foulelfmeter), 3:3 Hussein Hammoud (45.), 4:3 Bozidar Mestrovic (45.+1), 5:3 Bozidar Mestrovic (48.), 5:4 Hussein Hammoud (51.), 6:4 Luis Fridolin Eberwein (52.), 7:4 Enrico Seeger (69.), 7:5 Nikolas Baum (78.), 7:6 Cagatay Yamac (85.)



TuS Reuschenberg – FC SF Delhoven 2:1

TuS Reuschenberg: Patrick Herzke, Julian Hemmrich, Leon Szaramowicz (80. Marc Bräuer), Sam Karamloo, Tom Lukas Wieseler, Samuel Dutine (60. Marius Rieger), Lars Schophoven, Simon Biecker, Marvin Kaden (85. Elija Can Avcilar), Ziya Nurettin Altunay (75. Tom Mund), Karam Ramadan - Trainer: Fabian Björn Dudel - Trainer: Ibrahim Akbulut - Trainer: Ralf Benzing

FC SF Delhoven: Kevin Müller, Michael Busch, Alexander Breitzke, Tim Schriddels (79. Baran Karaca), Fabian Kotulla, Markus Müller, Enes Celik (86. Robin Augstein), Tarik Celik (63. Roman Albrecht), Daniel Errens (63. Timo Vesper), Max Ohm, Marcel Klein (46. John Kwennah) - Trainer: Thomas Baumer - Trainer: Oliver Zingsheim

Schiedsrichter: Christopher Asal (Grevenbroich) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Alexander Breitzke (15.), 1:1 Marvin Kaden (36.), 2:1 Karam Ramadan (36.)



SG Grimlinghausen / Norf – DJK Novesia Neuss 0:3

SG Grimlinghausen / Norf: Kevin Goeres, Seymen Adibelli, Milad Bastanipour, Matas Narusis, Marc Felix Loetzner, Stefan Spitzkat (27. Lukas Albert Schaffrinski), Marcel Gasch, David Gette, Lars Wyschanowski, Thomas Maschke, Moritz Gabriel - Trainer: Lutz Krumradt - Trainer: Eugen Schupmann

DJK Novesia Neuss: Andreas Blatzheim, Christian Bergmayer, Fabio Benjamin Soares Oliveira, Nikolai Spelter, Kimon Ferber, Sebastian Lohr, Andre Gomes Jordao, Pascal Felix Schulenberg, Theodor Nuesse, Shinnosuke Miura, Saverio Amoroso - Trainer: Darius Ferber

Schiedsrichter: Aykut Bucde (Neuss) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Kimon Ferber (44.), 0:2 Pascal Felix Schulenberg (54.), 0:3 Saverio Amoroso (57.)



SV Glehn – SG Rommerskirchen-Gilbach 8:1

SV Glehn: Sebastian Steen, Simon Jansen (46. Lucas Püllen), Mirco Tenten (46. Jonas Jurczyk), Moritz Wermeling, Marius Meffert, Timo Arvanitidis, Thomas Burbach, Yurii Komiahin (57. Kevin Geringer), Jonah Flinn Kluth, Fabian Zierau (60. Philip Erkes), Devrim Celik (57. Tobias Böhme) - Trainer: Björn Feldberg

SG Rommerskirchen-Gilbach: Christian Herzogenrath, Robin Lugt, Alexander Heyer, Jean Paul Dubois, Björn Müsch, Alex Michael Werwein, Malik Sinanovic, Constantin Böhme, Ardian Fazlija, Jorgo Dino, Lukas Fünger - Trainer: Axel Neef

Schiedsrichter: Marcel Fenger - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Timo Arvanitidis (8.), 2:0 Fabian Zierau (28.), 3:0 Simon Jansen (30.), 4:0 Fabian Zierau (44.), 5:0 Devrim Celik (51.), 6:0 Fabian Zierau (56.), 7:1 Alex Michael Werwein (80.), 7:0 Tobias Böhme (82.), 8:1 Philip Erkes (85.)



VfR Büttgen – SSV Delrath 8:0

VfR Büttgen: Lirim Iberdemaj, Dominik Humpfle (62. Moritz Piet Ganz), Luca Wefers, Timo Piel, Maik Mosheim, Rick Mosheim, Florian Macikowski (71. Leonhard Eicker), Colin Sondej (58. Jan Luca Piel), Robin Stoffer, Leon Amrath, Eric Roeber (61. Andre Zimmer) (79. Vincent Cornelius Coussot) - Trainer: Rene Kirstein - Trainer: Marc Radtke

SSV Delrath: Yannik Pöller, Nico Kneppel (63. Fynn Wilkesmann), Marcel Koplowitz (75. Thomas Beume), Marcel Vonden, Simon Feldmann, Noel Maurice Ritter, Jannik Junius, Michael Kandora, Salvatore Franciamore, Philipp Welter (60. Jan Dirk Löffler), Josias Almeida (46. Murat Solmaz) - Trainer: Jan Dirk Löffler

Schiedsrichter: Maximilian Winkens - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Rick Mosheim (24. Foulelfmeter), 2:0 Colin Sondej (37.), 3:0 Eric Roeber (44.), 4:0 Eric Roeber (45.+1), 5:0 Luca Wefers (60.), 6:0 Fynn Wilkesmann (65. Eigentor), 7:0 Maik Mosheim (75.), 8:0 Leon Amrath (88.)



Sportfreunde Vorst – VdS 1920 Nievenheim 6:1

Sportfreunde Vorst: Dominik Schlangen, Niklas Schröter, Patrick Schneider, Alain Thapa (90. Kevin Himmel), Saran Rajakumaran, Sedat Yaldirak, Dennis Meyer, Thivaskar Pharathithasan, Daniel Markwica, Marlon Kurth, Amir Alili (87. Mattis Oltersdorf) - Trainer: Marc Reiners - Trainer: Patrick Ohligschläger

VdS 1920 Nievenheim: Paul Lenk, Daniel Dünbier (46. Jan-Luca von Zons), Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas, Erik Bensch (78. Andre Becker), Dominik Schillings, Nils Jochmann, Marcus Buchen (83. Kevin Caspar Stadler), Mike Penski (46. Mats Hunold), Björn Theiss (46. Henri Leiding), Leon Bem - Trainer: Thomas Boldt

Schiedsrichter: Andre Horst (Grevenbroich) - Zuschauer: 169

Tore: 1:0 Marlon Kurth (10.), 2:0 Daniel Markwica (28.), 3:0 Dennis Meyer (41.), 3:1 Marcus Buchen (61.), 4:1 Amir Alili (66.), 5:1 Sedat Yaldirak (84.), 6:1 Dennis Meyer (89.)

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

Do., 24.04.25 20:00 Uhr BV Wevelinghoven - SG Grimlinghausen / Norf

Fr., 25.04.25 20:00 Uhr TuS Grevenbroich - SV Rosellen

Fr., 25.04.25 20:00 Uhr FC Zons - TuS Reuschenberg

So., 27.04.25 15:00 Uhr SSV Delrath - SV Germania Grefrath 1926

So., 27.04.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - Sportfreunde Vorst

So., 27.04.25 15:30 Uhr SG Rommerskirchen-Gilbach - VfR Büttgen

So., 27.04.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Glehn

So., 27.04.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - FC Straberg



26. Spieltag

Fr., 02.05.25 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - SSV Delrath

Fr., 02.05.25 19:30 Uhr SV Rosellen - VdS 1920 Nievenheim

Fr., 02.05.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Glehn

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SG Rommerskirchen-Gilbach

So., 04.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC Zons

So., 04.05.25 15:00 Uhr FC Straberg - FC SF Delhoven

So., 04.05.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - DJK Novesia Neuss

So., 04.05.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Grevenbroich

