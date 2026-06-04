Kreisliga-Wahnsinn in Kleve-Geldern? Vier fast punktgleiche Anwärter

30. und letzter Spieltag in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der FC Aldekerk geht mit 69 Punkten als Tabellenführer in den letzten Spieltag, dahinter folgen der Uedemer SV, Viktoria Winnekendonk und Siegfried Materborn mit jeweils 67 Punkten. Diverse Konstellationen im Titelrennen sind deshalb möglich. Wie die Partien laufen, erfahrt ihr hier:
29. Spieltag
Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SV Veert - SV Walbeck 1:0
So., 31.05.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - 1. FC Kleve II 3:2
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SGE Bedburg-Hau II 5:3
So., 31.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn 2:1
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Aldekerk - TSV Wachtendonk-Wankum 1:0
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Issum - Viktoria Winnekendonk 0:12
So., 31.05.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Sevelen 3:3
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Nütterden - Grün-Weiß Vernum 0:1
30. Spieltag
So., 07.06.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SGE Bedburg-Hau II
So., 07.06.26 14:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - FC Aldekerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Nütterden
So., 07.06.26 15:30 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Winnekendonk
So., 07.06.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Issum
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Walbeck - Uedemer SV
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Veert
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