 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Kreisliga-Wahnsinn in Kleve-Geldern live: Wer steigt heute auf?

Kreisliga A Kleve-Geldern: Der FC Aldekerk geht mit 69 Punkten als Tabellenführer in den letzten Spieltag, dahinter folgen der Uedemer SV, Viktoria Winnekendonk und Siegfried Materborn mit jeweils 67 Punkten. Diverse Konstellationen im Titelrennen sind deshalb möglich.

von André Nückel · Heute, 10:53 Uhr · 0 Leser
Der FC Aldekerk hat den Vorteil.
Der FC Aldekerk hat den Vorteil. – Foto: Hannah Gooren

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Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

30. und letzter Spieltag in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der FC Aldekerk geht mit 69 Punkten als Tabellenführer in den letzten Spieltag, dahinter folgen der Uedemer SV, Viktoria Winnekendonk und Siegfried Materborn mit jeweils 67 Punkten. Diverse Konstellationen im Titelrennen sind deshalb möglich. Wie die Partien laufen, erfahrt ihr hier:

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>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Kleve-Geldern

>>> Das ist die Transferliste der Kreisliga A Kleve-Geldern

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Heute, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
15:30live
Spieltext Vernum - Aldekerk

Heute, 15:30 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
15:30live
Spieltext Sevelen - Nütterden

Heute, 13:00 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
13:00
Spieltext Pfalzdorf II - SGE B.-Hau II

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
14:00
Spieltext 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk

Heute, 15:30 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
15:30live
Spieltext Wissel - SV WiDo

Heute, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
SV Issum
SV IssumSV Issum
15:30live
Spieltext Materborn - SV Issum

Heute, 15:30 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
15:30live
Spieltext SV Walbeck - Uedemer SV

Heute, 15:30 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
SV Veert
SV VeertSV Veert
15:30
Spieltext TSV WaWa - SV Veert

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SV Veert - SV Walbeck 1:0
So., 31.05.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - 1. FC Kleve II 3:2
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SGE Bedburg-Hau II 5:3
So., 31.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn 2:1
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Aldekerk - TSV Wachtendonk-Wankum 1:0
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Issum - Viktoria Winnekendonk 0:12
So., 31.05.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Sevelen 3:3
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Nütterden - Grün-Weiß Vernum 0:1

30. Spieltag
So., 07.06.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SGE Bedburg-Hau II
So., 07.06.26 14:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - FC Aldekerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Nütterden
So., 07.06.26 15:30 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Winnekendonk
So., 07.06.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Issum
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Walbeck - Uedemer SV
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Veert

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

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