Kreisliga-Vorschau: SV Weichs empfängt den TSV Arnbach

Am kommenden Sonntag kommt es in der Kreisliga München zu einem richtungsweisenden Duell: Der SV Weichs (Platz 11) empfängt den direkten Konkurrenten TSV Arnbach (Platz 13).

Der SV Weichs geht mit 7 Punkten aus 8 Spielen in die Partie und steht aktuell knapp über dem Strich. Ein Heimsieg würde nicht nur etwas Luft verschaffen, sondern auch den Abstand zum TSV Arnbach deutlich vergrößern.