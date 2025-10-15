Kreisliga-Vorschau: SV Weichs empfängt den TSV Arnbach

Am kommenden Sonntag kommt es in der Kreisliga München zu einem richtungsweisenden Duell: Der SV Weichs (Platz 11) empfängt den direkten Konkurrenten TSV Arnbach (Platz 13).
Der SV Weichs geht mit 7 Punkten aus 8 Spielen in die Partie und steht aktuell knapp über dem Strich. Ein Heimsieg würde nicht nur etwas Luft verschaffen, sondern auch den Abstand zum TSV Arnbach deutlich vergrößern.
Arnbach dagegen rangiert mit 3 Punkten auf dem vorletzten Platz der Tabelle.
Ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“ – besonders für den TSV Arnbach, der mit einer Niederlage weiter ins Hintertreffen geraten würde.
Der SV Weichs kann mit einem Heimsieg einen kleinen Befreiungsschlag landen und den direkten Abstiegsplatz auf sieben Punkte distanzieren.
Die Fans dürfen sich auf ein intensives, kampfbetontes Spiel freuen. Der Druck ist auf beiden Seiten hoch – wer kann dem Stand halten?
📅 Sonntag, 20. Oktober
🕜 Anstoß: 13:30 Uhr
📍 Sportplatz SV Weichs