Kreisliga-Vorschau - 16. Spieltag

Auf dem Papier eine Pflichtaufgabe für den TuS Hilter.

Die Saison verlief für den Gastgeber bisher mehr als enttäuschend,

aber die Mannschaft besitzt viel mehr Potenzial als es der Tabellenplatz aussagt.

Der TUS Hilter ist gewarnt, die Aufgabe nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

RW Sutthausen - SuS Buer So. 11.00 Uhr

Es sieht nach einer leichten Aufgabe für den RW Sutthausen aus.

Die abstiegsbedrohten Gäste haben erst elf Punkte aus 16 Spielen erreicht und

am vergangen Wochenende eine sehr bittere Niederlage beim Schlußlicht SV Kosova

einstecken müssen. Alles andere als ein Sieg von RW Sutthausen wäre sicher eine dicke

Überraschung, aber vor zwei Wochen sicherte sich der SuS Buer einen Punkt gegen den

Liga-Primus TUS Hilter.

SF Schledehausen - Ballsport Eversburg So. 15.00 Uhr

Ballsport Eversburg kann bisher nicht an die starken Leistungen aus der vergangenen Aufstiegssaison anknüpfen. Tiefpunkt einer bisher wenig überzeugenden Saison war die Pleite am Mittwoch gegen Schlußlicht SV Kosova. Die Mannschaft kann in Bestbesetzung sicher viel mehr und voll konzentriert und geschlossen beim SF Schledehausen

auftreten, um etwas Zählbares mitzunehmen.

BSV Holzhausen - Viktoria Gesmold II

Was ist los mit dem BSV Holzhausen? Sechs Niederlagen in Folge kassierte die Mannschaft von Trainer Michael Brand in Folge und ist auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Gegen die Reserve von Viktoria Gesmold - die nach dem 4:1-Sieg gegen den VFL Kloster Oesede viel Selbstvertrauen tankte - wird es nicht einfach, die Negativserie zu brechen.

SV Hellern - TuS Glane So. 15.30 Uhr - im Fupa-Liveticker -

Das Spiel findet auf dem Kunstrasenplatz Grüner Weg in Osnabrück Eversburg statt.

Beide Teams haben noch Chancen, den zweiten Tabellenplatz - der zum Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga berechtigt - zu erreichen. Bei drei Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger stehen die Chancen für den SV Hellern allerdings aktuell etwas besser als die des TUS Glane. In den Heimspielen ist der TUS Glane mit 21 Punkten eine Macht, auswärts allerdings mit insgesamt sechs Punkten bisher wenig erfolgreich. Der SV Hellern spielt zu Hause wechselhaft, holte bisher aber 13 Punkte und geht sicher favorisiert ins Spiel.

OSC - Spvg Niedermark So. 15.00 Uhr

Beide Mannschaften haben sich zuletzt etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Die Statistik spricht für den OSC. Das Team von Trainer Derek Cooper holte 13 Punkte in ihren bisherigen Heimspielen. Die Gäste konnten auswärts bisher lediglich sechs Punkte sichern.

VFR Voxtrup II - TUS Hilter So. 11.00 Uhr