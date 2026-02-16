Kreisliga-Vorletzter schlägt Bezirksliga-Spitzenreiter deutlich Seit diesem Jahr im Höhenflug von Tobias Empl · Heute, 09:52 Uhr · 0 Leser

Der TSV Gräfelfing lässt mit seinen Testspiel-Ergebnissen aufhorchen. – Foto: IMAGO / ActionPictures

Der Kreisligist TSV Gräfelfing bezwingt den SC Olching souverän. Es ist bereits der vierte Testspielsieg in Serie für die Gräfelfinger.

So langsam wird es unheimlich. Der TSV Gräfelfing, Vorletzter der Kreisliga 2, hat seine Testspiel-Erfolgsserie auch gegen den bisher auf dem Papier stärksten Gegner in diesem Jahr fortgesetzt. Gegen den SC Olching, aktuell Spitzenreiter der Bezirksliga Süd, gewannen die Gräfelfinger am Samstag auf dem heimischen Kunstrasenplatz mit 3:0 – und damit auch ihr viertes Testspiel in Serie deutlich. Sa., 14.02.2026, 12:00 Uhr TSV Gräfelfing Gräfelfing SC Olching SC Olching 3 0 Abpfiff „Die Jungs sind unheimlich im Flow“, sagte der zufriedene TSV-Trainer Andreas Gries nach dem Duell mit seinem Ex-Verein. Er betonte: „Zurzeit ist es auf unserem Kunstrasen richtig ekelhaft, gegen uns zu spielen. Wir waren absolut auf Augenhöhe.“ Die Mannschaft habe die zweifellos vorhandene spielerische Qualität der Gäste nicht zur Entfaltung kommen lassen und nur sehr wenige Torchancen zugelassen. Dabei verdienten sich die Innenverteidiger Felix Thiessen und Michael Wagner ein Sonderlob. „Sie haben ihre Gegenspieler nie aufdrehen lassen“, stellte Gries fest.