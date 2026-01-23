 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Kreisliga-Verteidiger wechselt in die Landesliga und Infos vom Bezirk

News aus den Vereinen: Was hat sich getan?

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Diese Informationen teil der Bezirk mit:

Spielverlegung im IN.VIVO-Bezirkspokal: Spvgg Rommelshausen – TSV Schornbach, bisher: 22.02. – neu: 21.02.2026, 18:00 Uhr

Spielverlegung in der Bezirksliga: TSV Rudersberg – TSV Obersontheim, bisher: 22.02. – neu: 23.04.2026, 19:00 Uhr

somit findet das Pokalspiel im IN.VIVO-Bezirkspokal SSV Schwäbisch Hall II – TSV Obersontheim wie geplant am 22.02.2026 um 14:30 Uhr statt.

Neuansetzung der Frauen, Kreisliga A:

SGM TSV Blaufelden/Wiesenbach/Schrozberg II – SK Fichtenberg, bisher: 15.11.2025, neu: 07.03.2026, 15:00 Uhr

In der nächsten Woche stehen folgende Veranstaltungen an:

Montag, 26.01.2026, 19:30 Uhr: Staffeltag der Ü-Mannschaften + WalkingFootball

Donnerstag, 29.01.2026, 18:30 Uhr: Ehrenamtsabend des Fußballbezirkes Rems/Murr/Hall in der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim (Hessental, Dolanallee 3)

FV Spfr. Neuhausen

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Der FV Spfr. Neuhausen freut sich in der Winterpause über einen spannenden Zugang. Verteidiger Marko Brekalo wechselt vom TSV Harthausen aus der Kreisliga A2 Neckar/Fils zum Landesligisten. Der 24-jährige Defensivmann sammelte bereits bei der zweiten Mannschaft des SV Fellbach seine Erfahrung in der Bezirksliga und unterstützt nun Neuhausen.

