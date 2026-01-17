In Hamburg gibt es eine Frischzellenkur. – Foto: Marcel Eichholz

Kreisliga-Verein rüstet auf: 16 Spieler kommen mitunter aus Landesliga Kreisliga: Bezirksliga-Absteiger FSV Geesthacht will verhindern, in die Kreisklasse Hamburg abzusteigen. Trotz Zwölf-Punkte-Rückstand kommen 16 neue Spieler, teilweise auch aus höheren Ligen.

Beim FSV Geesthacht ist wieder Leben in der Mannschaft. Nach einer schwierigen Hinrunde und einem Rückstand von zwölf Punkten auf die Nichtabstiegsplätze hat der Klub einen umfassenden personellen Neustart eingeleitet. Insgesamt 16 Spieler haben sich dem Team laut ClubCorner Hamburg angeschlossen und sollen dabei helfen, den Abstieg aus der Kreisliga 3 Hamburg noch abzuwenden.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Netzwerk von Dennis Tornieporth hilft Besonders auffällig ist die Qualität der Zugänge. Vom SC Concordia Hamburg aus der Landesliga wechseln Tarik Cosgun und Shabane Sanni nach Geesthacht. Beide sind keine Unbekannten für Trainer Dennis Tornieporth, der bereits in der Vergangenheit mit ihnen zusammengearbeitet hat. Auch aus der eigenen Staffel kommt Verstärkung: Ahmad Abdul Hafiz und Artur Wysokinski schließen sich dem FSV vom SC Vier- und Marschlande an. Vom SV Altengamme erhält der FSV gleich dreifachen Zuwachs mit Lasse Voigt, Mika Hänsch und Oliver Zodel – allesamt Spieler, die Tornieporth aus früheren Stationen kennt.

Zugänge aus diversen Ligen - auch aus der Zweiten Weitere Zugännge kommen aus der Bezirksliga: Michel Siepelt (vom SV Börnsen) und Jordan Bostelmann (vom Escheburger SV). Vom Ligakonkurrenten TuS Dassendorf II stoßen Musa Sahin, Mehmet Eren Turan und Torhüter Salwan Shamo dazu. Für die Außenbahnen plant der FSV mit Mirac Duman, der aus der Nachwuchsarbeit des Eimsbütteler TV kommt, sowie mit Anoush Faghir Afghani, der zuletzt in der Landesliga beim Düneberger SV aktiv war, und Linus Bötz, der unter anderem für den SV Börnsen spielte. Zusätzlich wird Michael Oscar Czaniecki aus der zweiten Mannschaft hochgezogen und soll sich im Kampf um die künftige Nummer eins beweisen.