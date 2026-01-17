Kreisliga-Verein rüstet auf: 16 Spieler kommen mitunter aus Landesliga

Beim FSV Geesthacht ist wieder Leben in der Mannschaft. Nach einer schwierigen Hinrunde und einem Rückstand von zwölf Punkten auf die Nichtabstiegsplätze hat der Klub einen umfassenden personellen Neustart eingeleitet. Insgesamt 16 Spieler haben sich dem Team laut ClubCorner Hamburg angeschlossen und sollen dabei helfen, den Abstieg aus der Kreisliga 3 Hamburg noch abzuwenden.
Besonders auffällig ist die Qualität der Zugänge. Vom SC Concordia Hamburg aus der Landesliga wechseln Tarik Cosgun und Shabane Sanni nach Geesthacht. Beide sind keine Unbekannten für Trainer Dennis Tornieporth, der bereits in der Vergangenheit mit ihnen zusammengearbeitet hat.
Auch aus der eigenen Staffel kommt Verstärkung: Ahmad Abdul Hafiz und Artur Wysokinski schließen sich dem FSV vom SC Vier- und Marschlande an. Vom SV Altengamme erhält der FSV gleich dreifachen Zuwachs mit Lasse Voigt, Mika Hänsch und Oliver Zodel – allesamt Spieler, die Tornieporth aus früheren Stationen kennt.
Weitere Zugännge kommen aus der Bezirksliga: Michel Siepelt (vom SV Börnsen) und Jordan Bostelmann (vom Escheburger SV). Vom Ligakonkurrenten TuS Dassendorf II stoßen Musa Sahin, Mehmet Eren Turan und Torhüter Salwan Shamo dazu. Für die Außenbahnen plant der FSV mit Mirac Duman, der aus der Nachwuchsarbeit des Eimsbütteler TV kommt, sowie mit Anoush Faghir Afghani, der zuletzt in der Landesliga beim Düneberger SV aktiv war, und Linus Bötz, der unter anderem für den SV Börnsen spielte.
Zusätzlich wird Michael Oscar Czaniecki aus der zweiten Mannschaft hochgezogen und soll sich im Kampf um die künftige Nummer eins beweisen.
Trainer Dennis Tornieporth zeigt sich beeindruckt von der Resonanz: Die Gespräche mit potenziellen Neuzugängen seien außergewöhnlich positiv verlaufen, viele Zusagen seien ohne Zögern erfolgt. „In den letzten Trainingseinheiten hat man bereits gesehen, welche Qualität in dieser Mannschaft steckt“, betont Tornieporth laut ClubCorner. Auch wenn der Weg zum Klassenerhalt noch lang und steinig sei, habe sich eines klar verändert: Beim FSV Geesthacht ist die Hoffnung zurück.
FSV Geesthacht
Trainer: Dennis Tornieporth
Zugänge: Jordan Luka Bostelmann (Escheburger SV), Dennis Tornieporth (Vereinslos), Michael Oscar Czaniecki (FSV Geesthacht II), Mirac Duman (Eimsbütteler TV), Anoush Faghir Afghani (Düneberger SV), Linus Bötz (FSV Tostedt II), Musa Sahin (TuS Dassendorf II), Mehmet Eren Turan (TuS Dassendorf II), Salwan Hussein Shamo (TuS Dassendorf II), Michel Siepelt (SV Börnsen), Lasse Voigt (SV Altengamme), Tjark Mika Hänsch (SV Altengamme), Oliver Zodel (SV Altengamme), Ahmed Abdul Hafiz (SC Vier- und Marschlande), Artur Kamil Wysokinski (SC Vier- und Marschlande), Shabane Sanni (Concordia Hamburg), Tarik Cosgun (Concordia Hamburg)
Abgänge: Dursun Yurtoglu (Düneberger SV), Irfan Özgenc (SV Hamwarde), Devin Helling (Düneberger SV), Kayhan Rezazadeh (SV Hamwarde), Fabian Kauschke (TuS Berne), George Jajan (SV Hamwarde), Ömer Oguz Yurtcu (Düneberger SV), Malik Atcha-Dedji (Düneberger SV), Marvin Wollan (Düneberger SV), Pamir Azizi (Düneberger SV)
