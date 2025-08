Kreisliga Vechta: Torreiche Eröffnung

– Foto: Marcel Eichholz

Der erste Spieltag der Kreisliga Vechta hatte es in sich: Ganze 40 Tore fielen in sieben Spielen – besonders SV Falke Steinfeld und der 1. FC Varenesch setzten dabei eindrucksvolle Ausrufezeichen.

SV Blau-Weiß Lüsche – SC SW Bakum 0:5 (0:1)

Spieltext BW Lüsche - SC SW Bakum Ein Auftakt nach Maß für die Gäste: SC Schwarz-Weiß Bakum ließ BW Lüsche keine Chance und siegte auch in der Höhe verdient. Ostendorf brachte Bakum kurz vor der Pause in Führung, ehe Stuntebeck (2), Grave und Dammann in der zweiten Hälfte das Ergebnis deutlich gestalteten. Für Lüsche war es ein ernüchternder Start.

RW Damme II – GW Brockdorf II 1:0 (1:0)

Spieltext RW Damme II - Brockdorf II Weniger spektakulär, aber ebenso effektiv: RW Damme II gewann sein Heimspiel gegen Brockdorf II mit 1:0. Krebeck erzielte bereits in der 28. Minute das Tor des Tages. In einem umkämpften Spiel ließ Damme anschließend nichts mehr anbrennen und startete mit drei Punkten in die Saison. TV Dinklage II – TuS Neuenkirchen 2:3 (0:1)

Spieltext TV Dinklage II - TuS Neuenki. Ein echter Krimi spielte sich in Dinklage ab. TuS Neuenkirchen lag zwei Mal in Führung, doch Dinklage kam immer wieder zurück. Erst in der Schlussphase entschieden Meiners (2) und Huesmann das Spiel zugunsten der Gäste. Der Anschlusstreffer durch Fangmann per Elfmeter in der Nachspielzeit kam zu spät. GW Mühlen II – SV Holdorf II 4:2 (0:0)

Spieltext GW Mühlen II - SV Holdorf II Nach torloser erster Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Große Klönne traf doppelt für Mühlen, das einen zwischenzeitlichen Rückstand durch Tore von Willenborg und Thobe drehte. Holdorf II zeigte zwar Moral, musste sich am Ende aber geschlagen geben. SFN Vechta II – SV Falke Steinfeld 0:9 (0:7)

Spieltext SFN Vechta II - SV Steinfeld Ein echtes Ausrufezeichen setzte Absteiger SV Falke Steinfeld. Bereits zur Pause führten die Falken mit 7:0 – Magouhi allein traf vier Mal, Kushnir doppelt. Vechta II war chancenlos und konnte dem Angriffswirbel der Gäste nichts entgegensetzen. Steinfeld ist damit früh an der Tabellenspitze. Asyaspor Vechta – 1. FC Varenesch 0:10 (0:7)

Spieltext Asyaspor Ve. - Varenesch Auch Varenesch startete furios in die neue Saison. Der Aufsteiger Asyaspor war gegen spielstarke Gäste völlig überfordert. Besonders Fuchs (4 Tore) und Scheper (3 Tore) brillierten. Für Varenesch ist das der bislang höchste Sieg in der Kreisliga – und ein klares Statement. BS Vörden – VfL Oythe II 2:2 (1:2)