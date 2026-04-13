Kreisliga Vechta: Steinfeld behauptet die Pole Position Steinfeld hält Bakum auf Distanz, während die Verfolger liefern und die Abstiegszone weiter umkämpft bleibt von Pascal Brinkmann · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

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Ein Spieltag mit klaren Signalen oben und zähem Ringen unten Die Kreisliga Vechta hat an diesem Spieltag ihre Konturen weiter geschärft. Vor allem an der Spitze blieb die Ordnung gewahrt: Tabellenführer SV Falke Steinfeld verteidigte mit dem 1:1 beim Zweiten SC SW Bakum seinen Vorsprung von fünf Punkten und behauptete damit die beste Ausgangslage im Titelrennen.

Im direkten Duell der beiden Spitzenmannschaften entwickelte sich zunächst eine umkämpfte, aber torlose Partie. Nach der Pause brachte Ouly Hugues Fortune Magouhi den Tabellenführer in der 61. Minute in Führung. Bakum stemmte sich jedoch gegen die Niederlage und kam durch Joker Jannis Imholte noch zum Ausgleich. Für Steinfeld ist das Remis ein Schritt in Richtung Meisterschaft, für Bakum dagegen eine verpasste Gelegenheit, den Rückstand entscheidend zu verkürzen.

Der Tabellendritte VfL Oythe II untermauerte seine starke Position mit einem deutlichen 5:1 gegen den Fünften RW Damme II. Mahdi Ismail (12., 90.), Noori Kamal Hasan Aissa (23.) und Maksym Yurchenko (37.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach dem zwischenzeitlichen Treffer von Tim Brägelmann stellte Sören Berendes den alten Abstand wieder her. Oythe II bleibt damit erster Verfolger des Spitzenduos.

Auch der Vierte 1. FC Varenesch 1972 setzte ein Ausrufezeichen und fertigte den Zwölften SV Schwarz-Weiß Kroge-Ehrendorf 1947 mit 6:0 ab. Bastian Fuchs traf vor der Pause zur Führung und legte nach dem Seitenwechsel nach. Zudem waren Torben Schwarting, Steffen Scheper, Sebastiano Giovanni Emig und Nilo Wowerat erfolgreich. Varenesch bleibt damit dicht hinter Oythe II.

Das höchste Ergebnis des Spieltags gelang dem Achten SV Grün-Weiß Mühlen II, der Schlusslicht SV Asyaspor Vechta mit 9:1 bezwang. Lauritz Willenborg traf dreifach, Nico Bloemen und Pascal Hinrichs steuerten jeweils zwei Tore bei. Für Asyaspor war lediglich Shaip Xhoxhaj per Foulelfmeter erfolgreich.

Der Tabellensiebte BS Vörden gewann beim Vierzehnten SC SF Niedersachsen Vechta II mit 4:1. Jerome Niepel traf doppelt, außerdem waren Christoph Oevermann und Marius Wüllner erfolgreich. Den zwischenzeitlichen Anschluss erzielte Marcel Hoffmann.

Im unteren Mittelfeld behauptete der Neunte SV Blau-Weiß Langförden mit einem 2:1 beim Vorletzten SV Holdorf II seine Position. Marius Tabeling entschied die Partie mit zwei Treffern, ehe Simon Helms spät verkürzte.

Torlos endete das Duell zwischen dem Sechsten TV Dinklage II und dem Zehnten SV Blau Weiß Lüsche. Beide Teams bleiben damit im gesicherten Tabellenbereich, ohne entscheidend Boden gutzumachen.

Im direkten Vergleich der unteren Tabellenhälfte trennten sich der Dreizehnte TuS Neuenkirchen und der Elfte SV Grün-Weiß Brockdorf II 2:2. Yahya Yildiz per Foulelfmeter und Mitan Bal trafen für Neuenkirchen, das damit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf mitnahm.

So bleibt das Bild der Liga klar: Steinfeld steht weiter vorneweg, Bakum bleibt dran, und dahinter halten Oythe II sowie Varenesch den Druck hoch. Im Keller wiederum ist weiter alles eng beisammen — und jeder Punkt von Bedeutung.