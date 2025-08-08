Kreisliga Vechta – 2. Spieltag

– Foto: Marcel Eichholz

Nach einem torreichen Auftaktwochenende geht es in der Kreisliga Vechta direkt weiter mit dem zweiten Spieltag. Die ersten Eindrücke sind gesammelt, nun zeigt sich, wer den Schwung mitnimmt und wer schon früh unter Zugzwang steht. Auch einige Favoriten-Duelle und Lokalderbys stehen an.

Freitag, 08.08.2025

VfL Oythe II – TV Dinklage II (19:30 Uhr)

Zum Auftakt treffen zwei ambitionierte Reserveteams aufeinander. Die Dinklager gelten nach einer starken Vorsaison als Mitfavorit, Oythe möchte mit Heimvorteil dagegenhalten. SC SW Bakum – SFN Vechta II (19:30 Uhr)

Spieltext SC SW Bakum - SFN Vechta II Ein Duell zweier Teams, die am ersten Spieltag gleich ein Ausrufezeichen setzen wollen. Beide Mannschaften sind schwer einzuschätzen, doch gerade Bakum zeigte sich in der Vorbereitung formstark. Sonntag, 10.08.2025 Brockdorf II – GW Mühlen II (13:00 Uhr)

Spieltext Brockdorf II - GW Mühlen II Für Brockdorf II, das vergangene Saison den Klassenerhalt schaffte, beginnt das neue Jahr gleich mit einem Derby gegen Mühlen II. Beide Teams wollen schnell Punkte sammeln, um nicht erneut in den Tabellenkeller zu rutschen. TuS Neuenkirchen – Asyaspor Vechta (15:00 Uhr)

Spieltext TuS Neuenki. - Asyaspor Ve. Mit Asyaspor wartet ein Kreisliga-Neuling auf den TuS, der sich zu Hause keine Blöße geben will. Doch Asyaspor dürfte mit viel Euphorie und Selbstvertrauen anreisen. 1. FC Varenesch – BW Lüsche (15:00 Uhr)

Spieltext Varenesch - BW Lüsche Ein Nachbarschaftsduell mit Spannungspotenzial. Beide Teams kennen sich gut – und werden sich keinen Zentimeter Raum schenken. Für Varenesch ist es ein erstes Statement-Spiel im eigenen Stadion. Kroge-Ehrendorf – RW Damme II (15:00 Uhr)

Spieltext Kroge-Ehren. - RW Damme II Der Aufsteiger Kroge empfängt mit RW Damme II einen etablierten Gegner. Gelingt Kroge der Traumstart oder nutzt Damme seine Routine? BS Vörden – SV Holdorf II (15:00 Uhr)

