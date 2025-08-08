 2025-08-07T08:03:27.630Z

Spielvorbericht
– Foto: Marcel Eichholz

Kreisliga Vechta – 2. Spieltag

Nach einem torreichen Auftaktwochenende geht es in der Kreisliga Vechta direkt weiter mit dem zweiten Spieltag. Die ersten Eindrücke sind gesammelt, nun zeigt sich, wer den Schwung mitnimmt und wer schon früh unter Zugzwang steht. Auch einige Favoriten-Duelle und Lokalderbys stehen an.

Freitag, 08.08.2025

VfL Oythe II – TV Dinklage II (19:30 Uhr)

Spieltext VfL Oythe II - TV Dinklage II

Zum Auftakt treffen zwei ambitionierte Reserveteams aufeinander. Die Dinklager gelten nach einer starken Vorsaison als Mitfavorit, Oythe möchte mit Heimvorteil dagegenhalten.

SC SW Bakum – SFN Vechta II (19:30 Uhr)

Spieltext SC SW Bakum - SFN Vechta II

Ein Duell zweier Teams, die am ersten Spieltag gleich ein Ausrufezeichen setzen wollen. Beide Mannschaften sind schwer einzuschätzen, doch gerade Bakum zeigte sich in der Vorbereitung formstark.

Sonntag, 10.08.2025

Brockdorf II – GW Mühlen II (13:00 Uhr)

Spieltext Brockdorf II - GW Mühlen II

Für Brockdorf II, das vergangene Saison den Klassenerhalt schaffte, beginnt das neue Jahr gleich mit einem Derby gegen Mühlen II. Beide Teams wollen schnell Punkte sammeln, um nicht erneut in den Tabellenkeller zu rutschen.

TuS Neuenkirchen – Asyaspor Vechta (15:00 Uhr)

Spieltext TuS Neuenki. - Asyaspor Ve.

Mit Asyaspor wartet ein Kreisliga-Neuling auf den TuS, der sich zu Hause keine Blöße geben will. Doch Asyaspor dürfte mit viel Euphorie und Selbstvertrauen anreisen.

1. FC Varenesch – BW Lüsche (15:00 Uhr)

Spieltext Varenesch - BW Lüsche

Ein Nachbarschaftsduell mit Spannungspotenzial. Beide Teams kennen sich gut – und werden sich keinen Zentimeter Raum schenken. Für Varenesch ist es ein erstes Statement-Spiel im eigenen Stadion.

Kroge-Ehrendorf – RW Damme II (15:00 Uhr)

Spieltext Kroge-Ehren. - RW Damme II

Der Aufsteiger Kroge empfängt mit RW Damme II einen etablierten Gegner. Gelingt Kroge der Traumstart oder nutzt Damme seine Routine?

BS Vörden – SV Holdorf II (15:00 Uhr)

Spieltext BS Vörden - SV Holdorf II

Vörden will nach einer enttäuschenden Vorsaison einen Neustart. Gegner Holdorf II könnte dabei gleich ein Gradmesser sein, wie gut das gelingt.

Nachholspiel:

SV Steinfeld – BW Langförde (23.11.2025, 14:00 Uhr)

Der Absteiger aus der Bezirksliga steigt verspätet in die Saison ein. Dieses Duell wird erst im November nachgeholt.

