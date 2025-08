Kreisliga Vechta – 1. Spieltag: Die neue Saison beginnt!

Nach einer langen Sommerpause geht es endlich wieder los: Die Kreisliga Vechta startet in die Saison 2025/26 – mit 16 Teams, darunter Aufsteiger BS Vörden und SW Kroge-Ehrendorf sowie Absteiger SV Falke Steinfeld. Alle Teams starten bei null – Spannung ist garantiert. Zwei Mannschaften werden am Ende absteigen – umso wichtiger ist ein guter Start. Das erwartet uns am 1. Spieltag: