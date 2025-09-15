Kreisliga-Übersicht: Spitzenreiter nicht zu stoppen!

In der Kreisliga Osnabrück ist der TUS Hilter mit acht Siegen aus acht Spielen das Maß aller Dinge.

Der TUS TuS Hilter ging im Spitzenspiel bereits früh in Führung und legte nach einer gelb/roten Karte in Unterzahl noch zwei Tore gegen den Verfolger TUS Glane nach. Ein Spiel mit vielen Höhepunkten, aber es ging auch hitzig und nicht immer freundlich zur Sache im Derby zwischen OSC und dem mit 5:4 siegreichen SV Hellern. Keine Mühe hatte die Spvg Niedermark beim 5:2-Erfolg gegen einen personell arg gebeutelten TV Wellingholzhausen. Der SV Bad Rothenfelde II war im Aufsteigerduell gegen den SV Kosova deutlich überlegen und gewann verdient aber sicher um ein oder zwei Tore zu hoch. Der VFR Voxtrup kassierte zwei Tore in der Schlußminuten und unterlag dem VFL Kloster Oesede. In der Kreisliga Staffel A trumpfte der Aufsteiger TUS Haste in den letzten zehn Minuten stark auf und egalisierte einen 0:3-Rückstand zum verdienten 3:3-Unentschieden.

Wir sind mit dem frühen 1:0 sehr gut in die Partie gekommen und haben dadurch viel Sicherheit und Kontrolle ins Spiel bekommen. Mit der frühen gelb roten Karte in der 2. Hz hätte das Spiel nochmal kippen können, jedoch kam das 2:0 zum richtigen Zeitpunkt und Glane hatte danach aus dem Spiel heraus keine Chancen mehr um das Spiel nochmal zu drehen. Das 3:0 fiel dann nach einem schönen direkten Freistoß. Es war eine sehr gute geschlossene Mannschaftsleistung Leider geraten wir früh durch einen Stellungsfehler in Rückstand. Gegen Ende der ersten Halbzeit haben wir uns freigeschwommen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit sind wir nach einer gelbroten Karte gegen Hilter in Überzahl. Durch einen Sonntagsschuss fällt unmittelbar aber das 2:0. Das Tor hat uns leider den Stecker gezogen. Danach war unsere Leistung einfach zu schwach. Insgesamt eine vollkommen verdiente Niederlage.

Spvg. Niedermark - TV Wellingholzhausen 5:2 (2:1)

Wir sind gut ins Siel gekommen und schnell mit 2:0 in Führung gegangen. Den Anschlusstreffer zum Ende der ersten Halbzeit haben wir gut weggesteckt. Auch in der 2. Halbzeit haben wir eine gute Mannschaftsleistung gezeigt, sagte uns Trainer Ulf Serke (Spvg Niedermark).

"Trotz zahlreicher krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle tritt unsere Mannschaft in stark geschwächter Besetzung mit einem Mix aus 1. und 2. Herren gegen Niedermark an. Eine Spielverlegung wurde vom Gegner leider abgelehnt, sodass wir die Partie antreten müssen. Dank der tatkräftigen Unterstützung der 2. Herren wollen wir dennoch alles daransetzen, das Spiel erfolgreich zu gestalten.

SV Kosova - SV Bad Rothenfelde II 1:8 (0:3)

"Erstmal gute Besserung an den verletzten Torwart von Kosova. Wir waren über die 90 Minuten die griffigere Mannschaft und haben das Spiel bestimmt. Der Sieg geht in der Höhe vollkommen in Ordnung,“ sagte uns Trainer Tom Nöcker.

VFR Voxtrup II - VFL Kloster Oesede 0:2 (0:0)

"Ein sehr offenes Spiel, welches wir leider ohne Punkte beenden. Wir haben das Spiel offen gestaltet und sehr gut gegengehalten. Am Ende ist es ein Ergebnissport und es tut weh, dass sich meine Jungs für den Aufwand nicht mit Punkte belohnt hat. Wenn wir es schaffen jedes Wochenende so einen Willen und fußballerisch solch eine Einstellung an den Tag legen, holen wir unsere Punkte, weil meine Jungs sich diese dann auch verdienen,“ lautet das Fazit von Hugo Sobral (VFR Voxtrup II).

Spvg Fürstenau - TUS Haste 3:3 (0:0)