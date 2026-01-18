Kreisliga-Transfer und Bezirksliga-Trainer verlängert

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Mit Simon Herbst gemeinsam in die Zukunft! Kontinuität, Vertrauen und echte Leidenschaft: Trainer Simon Herbst wird auch in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie der Spvgg Besigheim stehen!

In den vergangenen Monaten haben wir als Mannschaft und Verein eine starke Entwicklung genommen. Diese positive Entwicklung soll nicht nur bewahrt, sondern mit voller Überzeugung weiter ausgebaut werden. Die Vorfreude auf die Rückrunde und die kommende Saison ist riesig – getragen von Teamgeist, harter Arbeit und dem festen Glauben an unseren gemeinsamen Weg.

Simon steht für Einsatz, Emotionen und eine klare Idee von Fußball. Mit seiner Energie, seiner Nähe zur Mannschaft und seinem unermüdlichen Engagement prägt er unsere blau-weiße Identität auf und neben dem Platz. Genau diesen Weg wollen wir weitergehen – geschlossen, ehrgeizig und voller Leidenschaft.

Danke, Simon, für deinen Einsatz für unseren Verein, für deinen Glauben an die Mannschaft und für jedes einzelne Training, jede Ansprache und jeden Moment an der Seitenlinie.

Gemeinsam. Weiter. Vorwärts. In Blau und Weiß.

Wir freuen uns auf die kommenden Herausforderungen, auf emotionale Spiele und auf viele weitere gemeinsame Schritte – auf und neben dem Platz!

FSV Waldebene Stuttgart Ost

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Der FSV Waldebene Stuttgart Ost freut sich in der Winterpause über den Zugang von Jonas Lorenz. Der 27-jährige Verteidiger kommt vom TV Derendingen II.

