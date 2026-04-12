Kreisliga-Trainerteam verlängert und Bezirksliga-Verteidiger bleibt News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Harich

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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TV Herlikofen Der TV Herlikofen setzt in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg weiter auf Beständigkeit an der Seitenlinie und verlängert mit den Trainerteams beider Aktivenmannschaften. Philipp Munz und Denis Croissant bleiben für die erste Mannschaft verantwortlich, während Sergej Friesen und Steffen Baumann auch künftig die zweite Mannschaft betreuen. Die Entscheidung ist Ausdruck eines Weges, den der Verein in den vergangenen Monaten bewusst eingeschlagen hat. In konstruktiven Gesprächen fanden beide Seiten eine gemeinsame Grundlage für die Zukunft, getragen von der Überzeugung, dass sportliche Entwicklung und personelle Kontinuität zusammengehören. Tatsächlich sieht sich der TV Herlikofen in diesem Kurs bestätigt: Die Mannschaften haben Fortschritte gemacht, der Verein ist sportlich wieder attraktiver geworden, und viele Spieler haben bereits für die kommende Saison zugesagt. So wächst der Eindruck eines Klubs, der auf Stabilität, Identifikation und einen klaren Plan setzt.