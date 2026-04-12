Kreisliga-Trainerteam verlängert und Bezirksliga-Verteidiger bleibt

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TV Herlikofen setzt in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg weiter auf Beständigkeit an der Seitenlinie und verlängert mit den Trainerteams beider Aktivenmannschaften. Philipp Munz und Denis Croissant bleiben für die erste Mannschaft verantwortlich, während Sergej Friesen und Steffen Baumann auch künftig die zweite Mannschaft betreuen.
Die Entscheidung ist Ausdruck eines Weges, den der Verein in den vergangenen Monaten bewusst eingeschlagen hat. In konstruktiven Gesprächen fanden beide Seiten eine gemeinsame Grundlage für die Zukunft, getragen von der Überzeugung, dass sportliche Entwicklung und personelle Kontinuität zusammengehören. Tatsächlich sieht sich der TV Herlikofen in diesem Kurs bestätigt: Die Mannschaften haben Fortschritte gemacht, der Verein ist sportlich wieder attraktiver geworden, und viele Spieler haben bereits für die kommende Saison zugesagt. So wächst der Eindruck eines Klubs, der auf Stabilität, Identifikation und einen klaren Plan setzt.
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Der SV Ebersbach/Fils setzt in der Bezirksliga Neckar/Fils weiter auf einen Spieler, der den Verein von Grund auf kennt. Luka Radojevic bleibt dem SVE erhalten und steht damit auch künftig für jene Kontinuität, auf die sich eine gewachsene Defensive stützen kann.
Der 20-Jährige trägt das Trikot des Vereins seit den Bambinis und hat sich über die Jugend Schritt für Schritt in den Aktivenbereich gearbeitet. Seit seinem Debüt in der ersten Mannschaft in der Saison 2023/24 gilt er als verlässlicher Defensivspieler, der mit Zweikampfstärke, gutem Stellungsspiel und Ruhe am Ball Stabilität verleiht. In der laufenden Saison 2025/26 kommt Luka Radojevic bislang auf 21 Einsätze für erste und zweite Mannschaft sowie auf ein Tor. Für Ebersbach ist sein Verbleib deshalb ein wichtiges Zeichen für Verlässlichkeit und Identifikation.
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Spielabsage in der Kreisliga B6: Spvgg Unterrot II – TSV Hessental – von Unterrot aufgrund Spielermangels abgesagt.
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