Kreisliga-Trainerteam und Landesliga-Mittelfeldspieler verlängern

Die Entscheidung zur Verlängerung gilt im Verein als klares Zeichen des gegenseitigen Vertrauens. Trotz einer sportlich anspruchsvollen Saison und eines Umbruchs im Kader sehen die Verantwortlichen in der Zusammenarbeit mit dem Trainerteam die richtige Grundlage, um den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Zusammenhalt, offene Kommunikation und eine gemeinsame sportliche Vision bilden dabei das Fundament der weiteren Entwicklung.

Beim SV Alpirsbach-Rötenbach setzt man in der Kreisliga A1 Nordschwarzwald weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie. Cheftrainer Stephan Schwenzer und Torwarttrainer Willi Schwenzer haben ihre Verträge verlängert und werden die aktive Herrenmannschaft auch in der Saison 2026/27 betreuen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Förderung junger Spieler. Die Nachwuchsarbeit trägt zunehmend Früchte, sodass immer mehr Talente den Sprung in den Aktivenbereich schaffen. Mit Stephan Schwenzer an der Seitenlinie und Willi Schwenzer als erfahrenem Torwarttrainer sieht sich der Verein gut aufgestellt, diesen Prozess weiter voranzutreiben.

Auch Stephan Schwenzer selbst blickt positiv nach vorne und bedankt sich für das Vertrauen des Vereins. Die frühzeitige Verlängerung soll Stabilität schaffen und die Grundlage für die nächsten Entwicklungsschritte beim SVA bilden.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SKV Rutesheim

Beim SKV Rutesheim bleibt eine weitere wichtige Stütze im Kader. Marcel Held hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben und wird auch weiterhin in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, für die SKV auflaufen.

Sportlicher Leiter Pascal Haug lobt besonders Helds Einsatz und Mentalität. Der Mittelfeldspieler sei äußerst fleißig, zweikampfstark und mit seiner Ballsicherheit ein wichtiger Faktor im Spiel der Mannschaft. Seit seinem Wechsel zur Saison 2024/25 habe er die Erwartungen vollständig erfüllt.

Auch Held selbst betont den starken Zusammenhalt im Team und das familiäre Umfeld im Verein. Er freue sich darauf, seine Entwicklung in Rutesheim fortzusetzen und gemeinsam mit der Mannschaft weiterhin erfolgreich zu sein.

