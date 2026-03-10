Kreisliga-Trainerteam und Bezirksliga-Duo verlängern

– Foto: gelöscht gelöscht

Bei der TSG Söflingen herrscht frühzeitig Klarheit auf den Trainerpositionen für die kommende Saison in der Kreisliga A2 Donau/Iller. Cheftrainer David Sailer Fidalgo bleibt ebenso im Amt wie Julian Priller, der weiterhin die zweite Mannschaft betreut. Mit dieser Entscheidung setzt der Verein bewusst auf Kontinuität und Planungssicherheit für die neue Spielzeit.

SG Reutlingen

Bei der SG Reutlingen (Bezirksliga Alb) schreiten die Kaderplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran. Mit Lars Rück und Pulim Istrefi haben zwei wichtige Offensiv- und Defensivkräfte ihre Zusage gegeben und bleiben den „Jungs aus Orschel“ erhalten.

Linksverteidiger Lars Rück gehört seit seinem Wechsel im Jahr 2021 zu den konstantesten Spielern der SGR. Inzwischen kommt er auf über 125 Einsätze und hat sich mit seinem starken linken Fuß zu einem der prägenden Außenverteidiger der Liga entwickelt.

Auch Pulim Istrefi bleibt Teil des Teams. Der Außenspieler überzeugt mit seinem Gespür für Räume rund um den Strafraum und soll in der Rückrunde weiter an seiner Formkurve arbeiten, um auch statistisch noch mehr Einfluss auf das Offensivspiel zu nehmen.

Sportlicher Leiter Ivo Kvesic betont, dass beide Spieler in den vergangenen Jahren zu wichtigen Persönlichkeiten innerhalb der Mannschaft geworden sind.

