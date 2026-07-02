Kreisliga-Trainerteam bleibt und zwei weitere Transfers

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Türk Gücü Möglingen aus der Kreisliga B5 Enz/Murr verstärkt sein Mittelfeld mit Mikail Ergün. Der Neuzugang war zuletzt für den TSC Kornwestheim aktiv und bringt Übersicht, Spielverständnis sowie Flexibilität mit. Neben seiner Rolle im Zentrum kann Ergün auch auf dem linken Flügel eingesetzt werden. Mit seinen Qualitäten soll er das Spiel von Türk Gücü beleben, Chancen vorbereiten und dem Team zusätzliche Optionen geben. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Saison.

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TSV Harthausen

Der TSV Harthausen aus der Kreisliga A2 Neckar/Fils verstärkt sich mit Lluís Herzog. Der junge Mittelfeldspieler kommt vom FV 09 Nürtingen, war zuvor drei Jahre in der Jugend des Vereins aktiv und wurde zudem am DFB-Stützpunkt gefördert. Herzog ist im Zentrum als Sechser oder Achter einsetzbar und bringt Entwicklungspotenzial mit. Beim TSV reizten ihn das ambitionierte Team, das professionelle Training und das Trainerteam. Sein Ziel ist die persönliche Weiterentwicklung und der gemeinsame Aufstieg.

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FV Bad Urach

Der FV Bad Urach aus der Kreisliga A1 Alb setzt in der Saison 2026/27 auf Kontinuität. Mustafa Bolzem und Hadi Omeirat bleiben Trainer der ersten Mannschaft, auch Andreas Bauer und Markus Bauer führen die zweite Mannschaft weiter. Hinter den Kulissen übernimmt Waldemar „Wowa“ Walter die Aufgabe als Spielleiter von Marcel Mall, der künftig als erster Vorsitzender tätig ist. Gemeinsam mit Michael Kuhn soll Walter für reibungslose Abläufe rund um die Teams sorgen. Der Verein freut sich auf die Zusammenarbeit.

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