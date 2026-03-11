Kreisliga-Trainerteam bleibt und weitere Bezirksliga-Verlängerungen

– Foto: Peter Harich

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Mit großem Engagement und viel Leidenschaft haben beide in der vergangenen Zeit wichtige Impulse gesetzt und die Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich weiterentwickelt. Die Verantwortlichen zeigen sich daher sehr zufrieden mit der bisherigen Zusammenarbeit.

Beim FTSV Kuchen setzt man weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie. Die Trainer der ersten Mannschaft, Murat Erzurum und Önder Telci, haben ihre Verträge verlängert und werden den Verein auch in der kommenden Saison in der Kreisliga A3 Neckar/Fils betreuen.

Der Verein freut sich über die Verlängerung des Trainerduos und möchte gemeinsam mit ihnen den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Ziel bleibt es, die Mannschaft weiter zu stabilisieren und Schritt für Schritt sportlich voranzubringen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TASV Hessigheim

Beim TASV Hessigheim nimmt der Kader für die kommenden Jahre weiter Form an. Mit Jannik Egger und Dennis Ruff Alcantara haben zwei junge Leistungsträger ihre Zusage gegeben und bleiben dem Bezirksligisten erhalten.

Jannik Egger wechselte in der vergangenen Saison nach Hessigheim und fand sich schnell im Herrenbereich zurecht. Der dynamische Flügelspieler kommt bislang auf 48 Pflichtspiele mit 24 Torbeteiligungen (12 Tore, 12 Assists). Bereits in seiner ersten Saison konnte er mit dem TASV einen Titel feiern und traf zudem im Pokalfinale.

Auch Dennis Ruff Alcantara bleibt Teil des Teams. Das Hessigheimer Eigengewächs stammt aus der Jugend des Vereins, spielte zwischenzeitlich in der Nachwuchsabteilung des FV Löchgau und kehrte im Sommer 2024 zurück. Nachdem ihn zunächst Verletzungen zurückwarfen, entwickelte er sich in dieser Saison auf der rechten Außenbahn zur Stammkraft und kommt aktuell auf 31 Pflichtspiele mit sieben Torbeteiligungen (1 Tor, 6 Assists).

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++