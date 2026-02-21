Kreisliga-Trainerduo bleibt und WFV-Verbandsendrunde

– Foto: Thomas Hofmann

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

An seiner Seite steht mit Kai Schenkel ein echter „Ur-Satteldorfer“, der Verein und Team bestens kennt. Intern gilt das Gespann als eingespielt und harmonisch. Die Verantwortlichen verbinden die Verlängerung mit der Hoffnung auf Kontinuität, Stabilität und eine erfolgreiche kommende Spielzeit.

Bei der Spvgg Satteldorf schreiten die Planungen der Herren II in der Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall voran. Mit Florian Ilgenfritz und Kai Schenkel bleibt das Trainerduo auch über den Sommer hinaus im Amt. Ilgenfritz hatte die Mannschaft einst in einer schwierigen Lage übernommen und zum Klassenerhalt geführt.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Fußballbezirk Alb

Kickerinnen und Kicker in der Ehninger Doppelsporthalle

Am Wochenende geht es beim Sparkassen Cup um den Württembergischen Hallenmeister in den Altersklassen der A-, B- und C- Junioren und die B- und C- Juniorinnen. Für den Sieger geht es weiter zu den süddeutschen Hallenmeisterschaften die am 07./08. 03. auch in Ehningen stattfinden.

Aus dem Bezirk Alb haben sich für die wfv-Verbandsendrunde bei den D-Junioren der SSV Reutlingen und die Young Boys Reutlingen. Die Spiele beginnen am Samstag ab 10:00 Uhr, die Finalspiele werden ab 12:30 Uhr ausgetragen. Parallel spielen die D-Juniorinnen. Die B-Juniorinnen spielen ab 14:30 Uhr, der Bezirk Alb ist hier mit dem SV Unterjesingen im Rennen um den Titel.

Abends ab 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr ist das Final-Four der Futsal-Liga, hier konnte sich kein Verein aus dem Bezirk Alb qualifizieren. Am Sonntag geht es ab 10:30 Uhr mit den C-Juniorinnen und Junioren weiter. Man kann sich auf spannende Spiele freuen, wenn die besten Teams aus Württemberg um den Titel spielen.

