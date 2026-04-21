Kreisliga-Trainerduo bleibt und Landesliga-Verlängerungen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die SG Aichtal hat frühzeitig die Weichen für die kommende Saison gestellt und das Trainerduo Jugoslav Lukic und Michael Luik langfristig gebunden. Mit dieser Entscheidung setzt der Verein ein klares Zeichen für Kontinuität, Stabilität und die gemeinsame Weiterentwicklung. Beide Trainer haben in den vergangenen Monaten nicht nur eine klare Spielidee vermittelt, sondern auch den Teamgeist und die mentale Stärke der Mannschaft sichtbar verbessert. Die Verantwortlichen sehen in der Verlängerung einen wichtigen Schritt, um frühzeitig in die Kaderplanung einzusteigen und den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen. Auch unabhängig vom Ausgang der laufenden Runde ist die Überzeugung groß, mit Lukic und Luik die richtigen Köpfe an der Seitenlinie zu haben. Die SG Aichtal baut damit weiter auf Vertrauen, Zusammenhalt und sportliche Entwicklung.

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TSV Bernhausen

Der TSV Bernhausen treibt die Planungen für die Saison 2026/27 weiter voran und kann zwei weitere Verlängerungen bekanntgeben. Mit Marc Galla und Luka Vlasic bleiben zwei junge Talente an Bord, die sinnbildlich für den eingeschlagenen Weg des Landesliga-Spitzenteams stehen. Marc Galla kam im Winter an den Fleinsbach und überzeugte von Beginn an mit seiner bescheidenen Art, seinem sauberen technischen Spiel und ersten starken Einsätzen im Mittelfeld. Auch Luka Vlasic setzte bereits zu Saisonbeginn Akzente. Mit seiner unbekümmerten Spielweise, seiner guten fußballerischen Ausbildung und seinem großen Entwicklungspotenzial bringt er viel für die Zukunft mit. Beide wissen, woran sie noch arbeiten müssen, zeigen aber Woche für Woche den richtigen Einsatz. Für den TSV Bernhausen sind diese Zusagen ein wichtiges Signal: Der Kader soll nicht nur stark, sondern auch entwicklungsfähig bleiben.

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