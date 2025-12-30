Kreisliga-Trainer wechselt und wichtige Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

*Oliver Schäfer zurück in Rübgarten*

Nach fünf Jahren, unter anderem als Trainer beim TSV Pliezhausen, kehrt Oliver „Oli“ Schäfer zurück nach Rübgarten. Oli wurde bei den Stuttgarter Kickers ausgebildet und war anschließend im Aktivenbereich sowohl in Rübgarten als auch in Pliezhausen tätig. Mit seiner Erfahrung und seinem fußballerischen Können wird er uns sofort weiterhelfen. Wir freuen uns sehr, Oli wieder bei uns in Rübgarten begrüßen zu dürfen. Willkommen zurück, Oli!

TSV Mähringen

Spielerzusage Saison 2026/2027 – TSV Mähringen

Der TSV Mähringen freut sich sehr, dass Volkan Demir auch in der Saison 2026/2027 weiterhin für unsere Farben auflaufen wird. Volkan ist ein äußerst ruhiger, netter und vorbildlicher Spieler innerhalb der Mannschaft. Er verpasst nahezu kein Training, ist sehr diszipliniert und stets zuverlässig – Eigenschaften, die ihn zu einem wichtigen Bestandteil unserer 1. Mannschaft machen. Auch außerhalb des Sportplatzes ist auf Volkan immer Verlass: Ob bei organisatorischen Aufgaben oder Arbeitseinsätzen – er packt mit an, ohne großes Aufheben darum zu machen. Zudem unterstützt er regelmäßig unsere 2. aktive Mannschaft und zeigt damit echten Vereinsgedanken. Ein Spieler, wie man ihn sich wünscht – sportlich wie menschlich. Wir sind stolz, Volkan weiterhin im Trikot des TSV Mähringen zu sehen und freuen uns auf die kommende Saison mit ihm!

