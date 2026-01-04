Kreisliga-Trainer wechselt und wichtige Bezirksliga-Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Das Erfolgsduo bleibt! Benjamin Hübner und Dennis Zipperle werden auch in der Saison 2026/2027 die Geschicke der zweiten Mannschaft lenken. „Das ist mit eine der wertvollsten Verlängerungen bei der zweiten Mannschaft, über die wir sehr glücklich sein können und mehr als schätzen“, sagt Spielleiter Patrick Weiland. „Ich freue mich für die beiden und das komplette Team in dieser Sache.“ Benjamin Hübner: „Es macht einfach unheimlich Spaß mit der Truppe. Die Jungs sind hungrig und haben auch diese Runde wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Ich freue mich, ab Sommer in mein viertes Jahr zu gehen.“ Dennis Zipperle: „Ich fühle mich super wohl und bin überragend aufgenommen worden, entsprechend freue ich mich, dass unser Projekt weitergeht.“ Nach einem holprigen Auftakt startete der VfL II richtig durch und überwintert als Spitzenreiter der Bezirksliga Alb.

TSV Berkheim II

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Jens Freissler wird neuer Trainer der 2. Mannschaft. Jens war bisher Co-Trainer in der Kreisliga A beim TB Ruit I. Wir freuen uns das Jens sich für das Traineramt beim TSV Berkheim entschieden hat und wünschen ihm viel Erfolg für die neue Aufgabe.

