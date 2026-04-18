Kreisliga-Trainer verlängert und Infoabend

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Die TSG Verrenberg setzt in der Kreisliga A3 Franken auf Kontinuität und behält Cheftrainer Sebastian Leuz auch für die Saison 2026/2027 in Verantwortung. Zugleich verändert sich der Stab an seiner Seite: Nach drei erfolgreichen Jahren wird Marin Kartela das Amt des Co-Trainers abgeben. Der Verein verbindet seinen Abschied mit großem Dank für Engagement, Fachkompetenz und den Beitrag zur sportlichen Entwicklung.
Neu in diese Rolle rückt ab dem 1. Juli 2026 Florian Langer. Die Verpflichtung wirkt wie eine bewusst gewählte Ergänzung: Langer bringt Erfahrung als Trainer, Funktionär und Spieler aus höherklassigen Vereinen mit und kennt das Umfeld offenkundig genau. In Verrenberg traut man ihm zu, unabhängig von der Ligazugehörigkeit eine wichtige Stütze zu sein. So verbindet die TSG Beständigkeit auf der Cheftrainerposition mit frischem Impuls im Detail – ein nüchternes, aber klares Signal für die Zukunft.
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Infoabend im Jahnhaus, Pfullingen am 22.04., 19:00 Uhr
Walking Football, Beachsoccer oder Kleinfeldmeisterschaften im Ü-Bereich
Der Bezirk Alb läd ein zu dieser Infoveranstaltung, alle die Interesse haben können teilnehmen.
Helmut Ebermann (Referent für Freizeit&Breitensport im Bezirk Alb) wird auch von der Walking Football Veranstaltung beim SV Wendelsheim erzählen.
9. DFB Trainingsdialog an den DFB-Stützpunkten im Bezirk Alb
Thema: 'Wir machen dein Spiel schnell'
Wann: 04. Mai 2026 , Beginn: 18:00 Uhr
Wo: Sportgelände Carl Diem Anlage , FC Reutlingen (Kunstrasen)
Sportgelände FC Rottenburg , (Kunstrasen)
Die DFB-Stützpunkt-Trainer freuen sich auf den Austausch
Für den Stützpunkt RT: Jan Wachsmuth, Marco Laur, Benedikt Müller, Louis Müller, Alexander Sulzberger.
Für den Stützpunkt RB: Andreas Felger, Fynn Bergmann, Jonathan Annel, Julia Dietz, Ali Cetin.
Trainingsinhalte werden an den Stützpunkten demonstriert und erläutert. Auch ideal für den eigenen Trainingsablauf.
Einfach vorbei kommen und Trainingsinhalte aufsaugen.
Bei Interesse könnte man sich auch ein Beachsoccer Turnier vorstellen.
Einfach vorbei kommen und gerne Ideen mitbringen.
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