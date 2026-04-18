Kreisliga-Trainer verlängert und Infoabend

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TSG Verrenberg

Die TSG Verrenberg setzt in der Kreisliga A3 Franken auf Kontinuität und behält Cheftrainer Sebastian Leuz auch für die Saison 2026/2027 in Verantwortung. Zugleich verändert sich der Stab an seiner Seite: Nach drei erfolgreichen Jahren wird Marin Kartela das Amt des Co-Trainers abgeben. Der Verein verbindet seinen Abschied mit großem Dank für Engagement, Fachkompetenz und den Beitrag zur sportlichen Entwicklung.

Neu in diese Rolle rückt ab dem 1. Juli 2026 Florian Langer. Die Verpflichtung wirkt wie eine bewusst gewählte Ergänzung: Langer bringt Erfahrung als Trainer, Funktionär und Spieler aus höherklassigen Vereinen mit und kennt das Umfeld offenkundig genau. In Verrenberg traut man ihm zu, unabhängig von der Ligazugehörigkeit eine wichtige Stütze zu sein. So verbindet die TSG Beständigkeit auf der Cheftrainerposition mit frischem Impuls im Detail – ein nüchternes, aber klares Signal für die Zukunft.