Kreisliga-Trainer und Bezirksliga-Youngster verlängern

– Foto: Marcel Becker

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TSV Sielmingen

Der TSV Sielmingen setzt in der Kreisliga B4 Stuttgart/Böblingen weiter auf den eingeschlagenen Weg und verlängert mit seinem Trainerduo Sascha Gavranovic und Srdjan Savic. Nach dem großen Umbruch vor der Saison ist diese Entscheidung folgerichtig, weil aus vielen Veränderungen in bemerkenswert kurzer Zeit eine geschlossene Mannschaft entstanden ist.

Neue Spieler, neue Rollen und neue Abläufe verlangten zunächst Geduld, doch das Trainerteam schuf mit klaren Strukturen, einer erkennbaren Spielidee und fachlicher Kompetenz rasch Orientierung. So wuchs nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben eine Einheit zusammen. Dass der Verein nun auf Kontinuität setzt, ist deshalb Ausdruck von Vertrauen und Überzeugung. In Sielmingen will man den begonnenen Prozess nicht verwalten, sondern konsequent weiterentwickeln.