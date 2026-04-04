Kreisliga-Trainer und Bezirksliga-Youngster verlängern

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TSV Sielmingen setzt in der Kreisliga B4 Stuttgart/Böblingen weiter auf den eingeschlagenen Weg und verlängert mit seinem Trainerduo Sascha Gavranovic und Srdjan Savic. Nach dem großen Umbruch vor der Saison ist diese Entscheidung folgerichtig, weil aus vielen Veränderungen in bemerkenswert kurzer Zeit eine geschlossene Mannschaft entstanden ist.
Neue Spieler, neue Rollen und neue Abläufe verlangten zunächst Geduld, doch das Trainerteam schuf mit klaren Strukturen, einer erkennbaren Spielidee und fachlicher Kompetenz rasch Orientierung. So wuchs nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben eine Einheit zusammen. Dass der Verein nun auf Kontinuität setzt, ist deshalb Ausdruck von Vertrauen und Überzeugung. In Sielmingen will man den begonnenen Prozess nicht verwalten, sondern konsequent weiterentwickeln.
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Beim TASV Hessigheim ist eine weitere Personalentscheidung für die Zukunft gefallen. In der Bezirksliga Enz/Murr bleibt auch Denis Klein an Bord und setzt damit seinen noch jungen Weg im Trikot des Vereins fort. Der Linksfuß war erst im Winter zum TASV gestoßen, fand sich jedoch bemerkenswert schnell im neuen Umfeld zurecht.
Nach einer halbjährigen Pause arbeitet sich Denis Klein zunehmend in Form und kam bislang auf fünf Einsätze in der Bezirksliga. In seiner ersten Saison im Herrenbereich zeigt der jüngste Spieler des Kaders bereits jenes defensive Potenzial, das ihn für die kommenden Monate interessant macht. Für Hessigheim ist sein Verbleib deshalb ein Signal mit Blick nach vorn: Der Verein hält an einem Talent fest, das sich Schritt für Schritt entwickeln und künftig noch wichtiger werden soll.
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