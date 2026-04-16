Kreisliga-Trainer sorgt für tollen Fairplay-Moment Trainer Florian Mulzer vom SV Haselbach zeigt sich als fairer Sportsmann und wurde dafür nun ausgezeichnet von Florian Würthele · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

Der geehrte Florian Mulzer (rechts) mit Kreispielleiter KSL Alfons Hirzinger (Mitte) und dem Haselbacher Abteilungsleiter Stefan Fischer. – Foto: Sabrina Dietrich

In der Schwandorfer Kreisliga-Staffel kam es zuletzt zu einem beachtenswerten Fairplay-Moment. In der Hauptrolle steckte ein Trainer, der für sein Tun jetzt vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) ausgezeichnet wurde. Das war vorgefallen.

Im Match der Kreisliga West zwischen dem SV Haselbach und dem TSV Stulln (Endstand 6:2) blieb Gästespieler Fabio Cordio in der 81. Minute direkt vor der Trainerbank mit seinen Stollen im Rasen hängen und zog sich eine schmerzhafte Knieverletzung zu. Noch bevor die Betreuer der Gäste ihren Spieler erreichten, war bereits SV-Trainer Florian Mulzer bei dem Verletzten und versorgte ihn mit Schwamm und Eiswasser. Und das, obwohl der verletzte Spieler ja der gegnerischen Mannschaft angehört.



„Solche Aktionen sind ein gelungenes Zeichen für ein gemeinsames Miteinander auf und neben dem Spielfeld“, schreibt der BFV auf seiner Homepage. Nachdem Schiedsrichter Walter Menzel dieses Verhalten im Rahmen der Aktion „Fair ist mehr“ gemeldet hatte, zeichnete der BFV Florian Mulzer durch Kreisspielleiter Alfons Hirzinger mit einer Urkunde und einem Erinnerungsgeschenk aus.





Mulzers SV Haselbach ist in dieser Spielzeit die Überraschungsmannschaft schlechthin in der Kreisliga West. Vom Abstiegskandidaten der Vorsaison – erst in der Relegation wurde dem Abstieg von der Schippe gesprungen – mauserten sich die Schwarzgelben zu einer Spitzenmannschaft der Liga. Zu Saisonbeginn sorgte der SVH mit einer langen Siegesserie für Schlagzeilen. Vor den letzten vier Spieltagen ist man Tabellendritter. Der TV Nabburg und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II lassen sich wohl nicht mehr von Position eins und zwei vertreiben. Wobei das Haselbacher Direktduell mit Ettmannsdorf noch aussteht. In jedem Fall ist die Leistung nicht hoch genug zu bewerten, welche die Mannen von Florian Mulzer – er steht seit der Spielzeit 2022/23 als (Spieler-)Trainer in der Verantwortung und führte das Team 2024 in die Kreisliga – in dieser Saison gezeigt haben.