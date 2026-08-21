Kreisliga-Trainer reagieren auf Champions-League-Modus – und geben erste Prognosen ab

Die Trainer der Kreisliga München gaben ihre Prognosen für die kommende Saison ab. – Foto: FuPa

Für die drei Erstplatzierten führt der Weg direkt in die Bezirksliga. Die Teams auf den Rängen vier bis sieben bekommen über die Relegation noch die Möglichkeit, den Sprung nach oben zu schaffen. Im Tabellenkeller wird es dagegen für viele Mannschaften eng: Die Plätze 22 bis 31 kämpfen um den Klassenerhalt, während die neun Teams am Tabellenende direkt absteigen.

Eine Saison, 40 Mannschaften und nur eine Tabelle – die Kreisliga München geht 2026/27 neue Wege . Der bisherige Spielklassenaufbau gehört der Vergangenheit an, stattdessen treffen künftig sämtliche Teams in einer Liga aufeinander. Ein Modell, das für deutlich mehr Spannung sorgen dürfte, denn vom Aufstiegskampf bis zum Abstieg geht es über weite Strecken der Tabelle um wichtige Punkte.

Damit wartet auf die Vereine eine Saison mit einem ungewohnten Modus und zahlreichen Fragezeichen. Wer kommt mit der Mammutliga am besten zurecht? Wer mischt im Rennen um die Bezirksliga mit und für wen könnte es von Beginn an um den Klassenerhalt gehen? Vor dem Saisonstart hat Fußball Vorort/FuPa Oberbayern deshalb bei den Trainern der Liga nachgefragt und sie um ihre Einschätzungen und Prognosen gebeten.

Gediminas Sugzda, Trainer des SC Baldham Vaterstetten

Wie findest du den neuen Modus?

Ich finde es eine echt überragende Lösung, ganz ehrlich. Besser kann man es nicht machen. Die Liga wird spannend, also spielen alle drei Münchner Kreisliga-Staffeln zusammen. Da kann man schauen, welche Liga letztlich die stärkste war am Saisonende.

Was sind eure Ziele?

Mit neun direkten Absteigern und vielen Releganten bedeutet das für uns als Saisonziel, dass wir in der oberen Hälfte bleiben. Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben und neue, junge Spieler integrieren. Das ist auch ein wichtiges Entwicklungsziel für uns, dass wir die Mannschaft noch mal verjüngen. Die Mannschaft besteht dann fast ausschließlich aus Baldhamern. Wir wollen geschlossen Vollgas geben und besseren Fußball spielen als letzte Saison.

Wer ist Meister-Favorit?

Schwierig, da gibt es viele. Da kann man Lohhof nennen, Olympiadorf, Haidhausen, Ebersberg. Das sind mit die stärksten Mannschaften. Da wird der eine oder andere noch oben mitspielen, logisch. Und ich denke mal, das wird spannend bis zum Schluss.

Franco Simon, Trainer des SV Lohhof

Wie findest du den neuen Modus?

Wir freuen uns natürlich, wenn es dann endlich losgeht. Wir finden den Modus eigentlich ziemlich cool, sehr interessant, ist auch etwas Einmaliges. Dementsprechend sind wir natürlich auch sehr, sehr froh darüber, dass wir das miterleben dürfen, weil es einfach schon eine interessante Geschichte ist, wenn man gegen so viele verschiedene Teams spielen darf.

Was sind eure Ziele?

Unser Saisonziel ist natürlich, dass wir vorn mitspielen. Das wäre gelogen, wenn wir etwas anderes sagen würden. Der SV Lohhof hat die letzten drei Jahre immer vorn mitgespielt, deswegen will man natürlich auch in diesem Jahr wieder vorn angreifen.

Wer ist Meister-Favorit?

Das ist grundsätzlich ziemlich schwer zu sagen, weil es einige Mannschaften geben wird, die eine gute Rolle spielen werden in der Liga, auch durch diesen Modus. Insofern lassen wir das unkommentiert, weil wir auch die Breite gar nicht so von allen Mannschaften kennen und wer da wirklich ganz, ganz hoch will.

Philipp Walter, sportlicher Leiter des SC Grüne Heide

Wie findest du den neuen Modus?

Der Modus ist super. Spannend ab dem ersten Spiel und Gegnern, die man sonst im Ligabetrieb nicht hat. Gut ist auch, dass sich gemeinsam für ein Schiedsrichtergespann entschieden wurde, was bisher in der Kreisliga München nicht der Fall war.

Was sind eure Ziele?

Wir wollen die Liga halten und nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Wer ist Meister-Favorit?

Unser Auftaktgegner Olympiadorf sowie Fürstenried.

Emrah Yildizhan, sportlicher Leiter des FC Fürstenried

Wie findest du den neuen Modus?

Wir freuen uns auf den Champions-League-Modus in der Kreisliga München. Ich finde, es ist definitiv mal etwas Neues und macht die kommende Saison sehr interessant. Gerade mit 40 Mannschaften in einer Liga und nur einem Spiel gegen jeden Gegner, kann es zu großen Bewegungen in der Tabelle kommen: Mit einem Sieg kann man schnell mehrere Plätze nach oben springen, mit einer Niederlage genauso schnell einige Plätze verlieren. Wir sind gespannt, wie sich der neue Modus entwickelt und freuen uns auf die Herausforderung.

Was sind eure Ziele?

Wir möchten auf jeden Fall im oberen Bereich der Tabelle mitspielen und möglichst weit oben landen. Eine konkrete Platzierung zu nennen, ist aktuell schwierig, da auch für uns vieles Neuland ist. Wir kennen viele Mannschaften bisher nicht aus direkten Duellen und die Gegner kennen uns teilweise noch nicht. Dazu kommt, dass es keine Hin- und Rückspiele gibt. Dadurch wird jedes Spiel noch einmal wichtiger. Wir wollen uns in der oberen Tabellenregion etablieren und dann schauen, was am Ende möglich ist.

Wer ist Meister-Favorit?

Da zählen für uns vorwiegend die Mannschaften dazu, die in den vergangenen Jahren bereits regelmäßig oben mitgespielt haben. Dazu gehören aus unserer Sicht definitiv Lohhof, Haidhausen, Olympiadorf und Harthof. Diese Teams haben über die letzten Jahre gezeigt, dass sie konstant auf einem hohen Niveau spielen können.

Daniel Stapfer, Trainer des SV Günding

Wie findest du den neuen Modus?

Es ist mal spannend, neue Gegner zu bekommen und sich mit anderen Mannschaften zu messen. Andererseits sind die Auswärtsfahrten für eine Kreisliga schon sehr weit und teilweise grenzwertig. Dass am Ende die halbe Liga absteigt oder Relegation spielen muss, ist zu heftig. Das Modell auf zwei Saisons mit weniger Absteigern, hätten wir besser und angenehmer gefunden, als gleich diesen radikalen Weg.

Was sind eure Ziele?

Platz 21 und damit der direkte Klassenerhalt. Notfalls möchten wir den Klassenerhalt über die Relegation sichern.

Wer ist Meister-Favorit?

Meisterfavoriten sind Lohhof, Olympiadorf, Ebersberg und der TSV Trudering.

Maximilian Krüger, Trainer des SV Zamdorf

Wie findest du den neuen Modus?

Es ist ein sehr interessanter Modus, da wir zwei Drittel der Gegner nicht kennen und es daher nahezu unmöglich ist, sich auf den Gegner vorzubereiten. Dies gilt jedoch für alle Mannschaften der Liga, daher wird es umso wichtiger, dass wir uns auf unser eigenes Spiel fokussieren und die Automatismen sowie die Abläufe schnell reinbekommen. Da der Modus nur für die kommende Saison gilt, ist es ein Alles-oder-Nichts-Jahr für jede Mannschaft.

Was sind eure Ziele?

Unser Saisonziel ist wie in den vergangenen Jahren auch der direkte Klassenerhalt. Wir hatten wieder viel Bewegung innerhalb der Mannschaft und müssen uns erst noch finden. Auch wenn die Vorbereitung zufriedenstellend war, ist doch noch viel Luft nach oben.

Wer ist Meister-Favorit?

Durch den Modus schwer zu sagen, aber ich denke, dass Fürstenried, Lohhof und Olympiadorf ganz oben dabei sein werden. Auch Stern könnte als Aufsteiger für die ein oder andere Überraschung sorgen.

Helmut Matkowitz, sportlicher Leiter des FC Stern München, sowie Robert Stjepanovic, Trainer des FC Stern München

Wie findest du den neuen Modus?

Ich finde den neuen Modus maximal spannend. Von Beginn an zählt jeder Punkt, sodass man sich vom ersten Spieltag an keine Nachlässigkeiten erlauben kann. Außerdem gibt es viele interessante Duelle gegen neue Gegner, was für zusätzliche Abwechslung sorgt. Die Relegations- und Abstiegsregelungen sind allerdings ziemlich hart – dadurch bleibt die Spannung bis zum Schluss extrem hoch.

Was sind eure Ziele?

Unser Ziel ist es, nicht abzusteigen.

Wer ist Meister-Favorit?

Der SV Lohhof.

Manuel Stangl, Trainer des SV Gartenstadt Trudering

Wie findest du den neuen Modus?

Ich halte es für interessant, so sieht man auch mal neue Duelle, gegen Teams aus den anderen Kreisligen.

Was sind eure Ziele?

Unser Ziel ist der Klassenerhalt.

Wer ist Meister-Favorit?

Der SV Lohhof.

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