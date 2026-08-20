Kreisliga-Trainer reagieren auf Champions-League-Modus – Lohhof als Meisterfavorit

Die Trainer der Kreisliga München gaben vor dem Saisonstart ihre Prognosen ab. – Foto: FuPa

Das bedeutet 40 Mannschaften in einer Tabelle. Statt der gewohnten Staffelung wird in einer gemeinsamen Liga gespielt. Und die hat es in sich: Die ersten drei Mannschaften steigen direkt in die Bezirksliga auf, während die Plätze vier bis sechs in die Aufstiegsrelegation müssen. Von Rang 22 bis 31 wird um den Verbleib in der Liga gekämpft. Die letzten neun Teams steigen direkt ab. Fussball Vorort/FuPa Oberbayern hat vor Saisonbeginn mit den Trainern gesprochen und nach einer ersten Prognose gefragt:

Michael Hieber, Trainer des TSV Ebersberg

Wie bewertest du den neuen Modus?

Ich bin kein großer Freund des Modus, weil ich nicht glaube, dass das auf unserem Level über 24 Spieltage mit maximal 72 Punkten fair durchzuführen ist. Ich glaube, es wird für Überraschungen sorgen. Positiv wie negativ.

Was sind eure Ziele?

So gut wie möglich spielen und die Saison bestenfalls unter den Top 10 abschließen.

Wer ist Meister-Favorit?

Am ehesten SV Lohhof, SV Olympiadorf und die SpVgg 1906 Haidhausen.

Florian Hanemann, Trainer des TSV Moosach-Hartmannshofen

Wie bewertest du den neuen Modus?

Wir halten den Modus für sehr spannend. Es ist schwer einzuschätzen, wie es im Spielbetrieb abläuft, aber es ist schön, gegen andere Gegner zu spielen und neue Stadien kennenzulernen.

Was sind eure Ziele?

Es kann alles passieren in der Liga, das macht den Reiz aus. Wir wollen die Kreisliga halten. Wir hatten einen sehr großen Umbruch und gehen mit vielen jungen Spielern in die Saison. Wir sind sehr gespannt.

Wer ist Meister-Favorit?

Für mich ist Lohof der absolute Favorit, sie haben ein sehr gutes Team und ein starkes Trainerteam.

Stefan de Prato, Spielertrainer beim TSV Poing

Wie bewertest du den neuen Modus?

Wir lassen uns überraschen. Es ist etwas Neues für uns, und die Aufgabe wird sicherlich nicht leichter. Es warten viele neue Gegner auf uns.

Was sind eure Ziele?

Unser Ziel ist es, den direkten Klassenerhalt zu schaffen.

Wer ist Meister-Favorit?

Ich denke, der SV Lohhof wird sicherlich eine große Rolle im Kampf um die Meisterschaft spielen.

Guido Licastro, Trainer des TSV München-Solln

Wie bewertest du den neuen Modus?

Ich finde die Idee grundsätzlich spannend, gerade weil das neue Champions-League-Format letzte Saison gezeigt hat, wie interessant so ein Modus sein kann. Ich hätte mir allerdings eine etwas ausgewogenere Verteilung der Gegner gewünscht und keine komplett zufällige Auslosung. Laut meinen Spielern haben wir einen eher schwierigen Spielplan mit vielen starken, einigen mittleren und nur wenigen schwächeren Gegnern.

Was sind eure Ziele?

Unser Ziel ist eine ruhige Saison ohne Abstiegssorgen. Mit einem Platz zwischen 15 und 20 wären wir sehr zufrieden.

Wer ist Meister-Favorit?

Für mich ist SV Lohhof einer der größten Favoriten auf die Meisterschaft.

Adrian Abke, Trainer des TSV 1865 Dachau II

Wie bewertest du den neuen Modus?

Ich persönlich finde den Modus nicht optimal und hätte den anderen Modus bevorzugt. Gerade die teilweise sehr weiten Auswärtsfahrten finde ich für die Kreisliga schon etwas übertrieben. Teilweise müssen wir knapp 70 Kilometer zu einem Auswärtsspiel fahren – das halte ich für wenig sinnvoll. Auch die Einteilung anhand des Quotienten der Ergebnisse aus den vergangenen Jahren finde ich nicht ganz fair für alle Mannschaften. Dazu kommt, dass durch den Modus gefühlt die halbe Liga abstiegsgefährdet ist. Und wenn man dann in die Relegation muss und dort noch einmal drei Spiele bestreiten muss, macht das die Saison natürlich zusätzlich sehr herausfordernd.

Was sind eure Ziele?

Für uns als junge Mannschaft, die stark von U19-Spielern lebt und diese an den Herrenbereich heranführen möchte, stellt das eine zusätzliche Herausforderung dar. Gerade wir als Dachauer Mannschaft haben zudem viele Auswärtsspiele im Münchner Raum. Das bedeutet für uns, dass wir sehr häufig auf Kunstrasen spielen. Das sind wir nicht gewohnt, da wir nur im Winter auf Kunstrasen trainieren und spielen, ansonsten aber überwiegend auf Rasen. Die Münchner Mannschaften sind mit den Bedingungen dagegen deutlich vertrauter. Für uns als zweite Mannschaft des TSV Dachau ist der Klassenerhalt ganz klar das Ziel. Alles andere wäre aus meiner Sicht utopisch. Wir hatten in dieser Saison einen sehr großen Umbruch im Kader und müssen eine junge Mannschaft erst einmal zusammenführen und entwickeln. Deshalb ist der Klassenerhalt für uns das oberste Ziel.

Wer ist Meister-Favorit?

Das ist für mich schwierig einzuschätzen, weil ich einige Mannschaften noch nicht kenne. Wenn ich nach den Teams gehe, die ich aus den vergangenen Jahren kenne, würde ich sagen, dass Lohhof auf jeden Fall wieder weit oben dabei sein wird. Auch Haidhausen sollte man nach der vergangenen Saison nicht unterschätzen. Das wären für mich aktuell die beiden Mannschaften, die ich als Favoriten nennen würde.

Michael Hachtel, Trainer des TSV Trudering

Wie bewertest du den neuen Modus?

Ich bin aufgrund der weiteren Auswärtsfahrten kein Riesenfan von der Idee, die neuen Gegner machen es allerdings wieder etwas interessanter.

Was sind eure Ziele?

Wir haben viele Jugendspieler dazubekommen, die ihr erstes Jahr bei den Herren spielen dürfen. Deswegen ist das Ziel der Klassenerhalt.

Wer ist Meister-Favorit?

Bei so vielen Mannschaften einen klaren Favoriten zu nennen, ist schwierig. Ich denke, Olympiadorf und Lohhof werden eine sehr gute Saison spielen und um den Aufstieg kämpfen.

Markus de Prato, Spielertrainer des TSV Grasbrunn-Neukeferloh

Wie bewertest du den neuen Modus?

Sehr interessant, aber zugleich auch sehr intensiv. Trotzdem freuen wir uns auf den neuen Modus.

Was sind eure Ziele?

Der Klassenerhalt.

Wer ist Meister-Favorit?

Lohof, Haidhausen und 1860 III sind die Mannschaften, die wir kennen. Alle drei würde ich weit oben einschätzen.