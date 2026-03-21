Kreisliga-Trainer geht sofort, neue Leitung beim Landesligisten

– Foto: Jens Körner

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Mit Kosta Petridis, Gianluca Tosto und Sven Haase übernimmt ein Trio zentrale Aufgaben im Management. Künftig verantworten sie die Bereiche Marketing, Spieltagsorganisation sowie das allgemeine Vereinsmanagement. Gleichzeitig wird die Position des Sportkoordinators fest in die Vereinsstruktur integriert und soll als Schnittstelle zwischen erster und zweiter Mannschaft fungieren.

Die SG Schorndorf stellt sich nach dem Aufstieg in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, auch strukturell neu auf. Der Verein erweitert seine sportliche Leitung und setzt dabei bewusst auf regionale Kompetenz.

Während Petridis und Tosto weiterhin auch als Spieler aktiv bleiben, bringt Sven Haase zusätzliche Erfahrung aus seiner bisherigen Tätigkeit beim SV Plüderhausen ein.

Mit dieser Neuausrichtung verfolgt die SG Schorndorf das Ziel, interne Abläufe weiter zu professionalisieren und die Entwicklung des Vereins nachhaltig voranzutreiben.

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SGM Höllbach

Bei der SGM Höllbach kommt es in einer entscheidenden Saisonphase zu einem Trainerwechsel. Der Kreisligist aus der Kreisliga A2 Neckar/Fils und Cheftrainer Martin Geister gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege.

Geister hatte die Vereinsverantwortlichen über seinen Rücktritt informiert, um der Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt neue Impulse zu ermöglichen. Als Gründe nannte er unter anderem die anhaltende Verletzungssituation sowie die zuletzt ausbleibenden Ergebnisse.

Der Verein bedankte sich ausdrücklich für das Engagement des Trainers und wünschte ihm für seine kommende Aufgabe alles Gute.

Für die nächsten beiden Spiele übernimmt Co-Trainer Dennis Fritz interimsweise die Verantwortung. Unterstützt wird er dabei vom Mannschaftsrat. Die SGM Höllbach setzt nun auf Geschlossenheit im weiteren Saisonverlauf.

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