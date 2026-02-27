Kreisliga-Trainer geht sofort, drei Verlängerungen, Spielabsage

– Foto: Joachim Koschler

Mit Mario Vukadinovic übernimmt ein bisheriger B-Lizenz-Trainer aus dem Jugendbereich die Verantwortung. Er soll den Kern des Teams stabilisieren und gezielt junge Spieler integrieren. Vukadinovic kündigt an, zunächst auf defensive Stabilität zu setzen, positive Ergebnisse zu erreichen und eine gute Grundstimmung für die Rückrunde zu schaffen.

Bei der TSG Buhlbronn kommt es nach der Hinrunde der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall zu einem Trainerwechsel. Naoufel Jaouadi und der Verein gehen getrennte Wege. Die Verantwortlichen betonen ihr Bedauern über die Trennung, sehen jedoch die Notwendigkeit, neue Impulse für die Zukunft der Mannschaft zu setzen.

TSV Sondelfingen

Beim TSV Sondelfingen werden die Weichen für die Saison 2026/27 in der Kreisliga A2 Alb frühzeitig gestellt. Mit Silas Häfner, Marvin Klamer und Malte Priewe bleiben drei prägende Leistungsträger an Bord.

Silas übernahm in dieser Saison zeitweise die Rolle des Co-Kapitäns und entwickelte sich sichtbar weiter. Mit seiner Präsenz prägt er das Spiel sowohl offensiv als auch defensiv. Marvin ist auf der rechten Abwehrseite inzwischen unverzichtbar und zeigt seine Qualitäten zudem im zentralen Mittelfeld. Malte gehörte in der Hinrunde zu den konstantesten Spielern und überzeugte mit wachsender Effektivität vor dem Tor.

Die Verantwortlichen werten die Verlängerungen als starkes Signal für Kontinuität und Stabilität im Kader.

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Spielabsage in der Kreisliga B1: ASGI Schorndorf – TSG Buhlbronn – 01.03.2026 – Grund: Unbespielbarkeit des Platzes