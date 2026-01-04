Kreisliga-Trainer geht nach der Hinrunde und Oberliga-Abgang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Felix Luz verlässt den TSV Deizisau.

Wie der Trainer der Mannschaft mitteilte, wird sich Felix Luz zur Rückrunde der aktuellen Saison einer neuen Herausforderung stellen und künftig nicht mehr für den TSV Deizisau an der Seitenlinie stehen. Felix übernahm den Posten des Cheftrainers am 6. Juni 2025. Wir bedanken uns bei Felix herzlich für sein Engagement, seinen Einsatz und alles, was er unserem Team und unserem Verein in dieser Zeit gegeben hat. Für deine neue Herausforderung wünschen wir dir viel Erfolg und alles Gute!

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Diese Informationen teilt der Bezirk mit:

Am Montag, 26.01.2026, findet um 19:30 Uhr im Vereinsheim des TSV Gaildorf (Schlossstr. 11, 74405 Gaildorf) der gemeinsame Staffeltag der Ü-Mannschaften sowie vom Walking Football des Fußballbezirkes Rems/Murr/Hall statt. Auf der Tagesordnung stehen Informationen über den Spielbetrieb der Ü32, Wahl der Staffelleiter, Ü40 Kleinfeld-Bezirksmeisterschaft sowie Walking-Football. Anmeldungen für die Teilnahme bitte bis zum 19.01.2026 per Mail an Markus Bührer, Referent für Breiten- und Freizeitsport (markusbuehrer@arcor.de).

FSV Waldebene Stuttgart Ost

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Erst im Sommer kam Maline Ankele vom SV Eutingen zum FSV Waldebene Stuttgart Ost, nun verlässt die Mittelfeldspielerin das Oberliga-Team mit unbekanntem Ziel.

