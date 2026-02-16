Kreisliga-Trainer geht am Saisonende und Infoveranstaltung

– Foto: Ralf Just

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Bis dahin gilt der volle Fokus jedoch der laufenden Runde. Verein und Trainer betonen, dass sie das gemeinsame Saisonziel geschlossen verfolgen wollen. Geister selbst stellt klar: Sein Einsatz gilt bis zum letzten Spieltag zu hundert Prozent der SG Höllbach. Parallel arbeitet die Vereinsführung bereits intensiv an einer Nachfolgelösung und will zeitnah informieren, sobald ein neuer Trainer feststeht.

Die SG Höllbach hat bekanntgegeben, dass sich die Wege von Verein und Cheftrainer Martin Geister nach Saisonende trennen werden. Geister hatte die Verantwortlichen frühzeitig informiert, dass er im Sommer die Chance nutzen möchte, im höherklassigen Fußball neue Erfahrungen zu sammeln. Ab der kommenden Spielzeit wird er beim TSV Oberensingen in der Verbandsliga als Co-Trainer arbeiten.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern

In diesem Jahr findet wieder die Infoveranstaltung des Fußballbezirks Schwarzwald/Zollern statt. Anders als in den vergangenen Jahren liegt der Schwerpunkt dieses Infoabends ausschließlich auf dem Bereich „Aktive“, während Themen zur „Jugend“ künftig über andere Plattformen behandelt werden.

Die Veranstaltung gilt als Pflichttermin, weshalb jeder Verein gebeten wird, mindestens einen Vereinsvertreter zu entsenden.

Die Infoveranstaltung findet am Dienstag, den 3. März 2026, um 19.00 Uhr in der Neuwieshalle Wellendingen (Rathausstraße 14, 78669 Wellendingen) statt. Ausrichter des Abends ist der SC Wellendingen.

Geplant ist eine Tagesordnung mit den Punkten Begrüßung und Eröffnung, Grußworten des ausrichtenden Vereins sowie des Fußballbezirks Schwarzwald/Zollern. Anschließend folgen Informationen zum Spielbetrieb, darunter die Auf- und Abstiegsregelung sowie die Relegation für die Saison 2025/26, das Spielsystem, die Vorstellung der neuen regionalen Einteilung, der Rahmenterminkalender für 2026/27 sowie der Möbel-Fetzer-Bezirkspokal 2026/27.

Darüber hinaus wird ein Ausblick auf weitere Themen des Bezirks gegeben, unter anderem zum Ehrenamt. Abschließend besteht Gelegenheit für Anfragen, Anregungen und Verschiedenes, inklusive wichtiger Termine und sonstiger Hinweise.

Eine Anpassung der Agenda ist jederzeit noch möglich. Der Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme und den Besuch bei der diesjährigen gemeinsamen Infoveranstaltung.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++